¿Y la presunción de inocencia?

Alguna vez escuché a alguien decir: “Cuando se desmovilice la guerrilla vamos a tener que vernos a la cara y reconocer que la corrupción y la ineficiencia de la justicia son problemas más grandes que las mismas Farc”. Y parece que ese momento ha llegado. Está claro que estamos pasando por una crisis de institucionalidad sin precedentes, que seguramente viene de décadas atrás.

Espero que todas estas investigaciones, condenas y revelaciones sobre la corrupción en el país lleven a un replanteamiento, tanto institucional como personal, de quienes llegan al poder sobre la importancia de tratar como sagrados los recursos públicos.



Pero, mientras eso sucede, siendo espectador de todos estos escándalos y de la forma como autoridades, medios y opinión pública debaten los temas, me pregunto: ¿dónde queda la presunción de inocencia? Que hay unos bandidos que merecen ir a la cárcel, no cabe duda, pero también hay buenas personas que se exponen por servir al país y terminan enredadas de un momento a otro, sin saber cómo.



Me aterra ver cómo se condena antes del juicio a los investigados. Y, peor aún, cuando salen inocentes –si es que esto sucede–, nadie pide ninguna disculpa, y el despliegue mediático es tan pequeño que la mayoría se queda con la idea de que esa persona es culpable, y no es así.



El último caso, que me toca directamente, ya que se trata de un amigo, es el de Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, hoy investigado y puesto en la palestra pública por un supuesto interés indebido en la celebración de contratos, al firmar un otrosí en la vía Ocaña-Gamarra, por la que la firma Odebrecht pagó un millonario soborno a varios congresistas para que presionaran por el proyecto. Andrade defiende la solidez técnica de la decisión, y no se ha podido comprobar (ni se comprobará) que recibió un peso.

¿No es válido preguntarnos si los culpables quieren enlodar al expresidente de la ANI para lograr beneficios y tratar de salvar así su pellejo? ¿O que de pronto usaron su nombre para cobrarle más a Odebrecht, sin que Andrade tuviese la menor idea de que esto estaba sucediendo?



Quiero pensar que Andrade estuvo mal rodeado, que fue ingenuo o que le tendieron una trampa. Pero también me inclino a reflexionar sobre los riesgos de ser funcionario público en Colombia, donde una investigación es pan de cada día y donde uno corre el riesgo de quedar preso o arruinado económica y reputacionalmente.



¿Será que para aportarle al país dirigiendo una entidad pública no basta con ser inteligente, capaz y honesto, sino que hace falta conocer todos los procesos y procedimientos, normas y leyes, los intríngulis políticos, y tener demasiada malicia indígena para que no lo enreden a uno?



A Luis Fernando Andrade solo le queda demostrar que es inocente, que la decisión en la vía Ocaña-Gamarra fue la correcta y que todas sus actuaciones en la ANI para sacar adelante el ambicioso plan de infraestructura del Gobierno fueron honestas, sin lugar a ningún cuestionamiento. No tengo duda de que esto fue así.



A la justicia le queda demostrar que es imparcial, que funciona, encontrando y condenando de manera rápida y eficiente a los verdaderos culpables.



Y a los colombianos nos resta esperar que estemos tocando fondo y que el sector público y que buenos ciudadanos, aquellos honestos, preparados y con hojas de vida idóneas, no se asusten de servir en el sector público, pues, sin duda, necesitamos más Andrades y menos políticos tratando de sacar provecho.



LUIS GUILLERMO PLATA