Inocente, hasta que se demuestre lo contrario

La justicia dio casa por cárcel a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mientras continúa el juicio en su contra. La incertidumbre sigue, pero quienes lo conocemos, luego de escuchar los argumentos, estamos aún más convencidos de que es inocente.

La jueza 57 con funciones de control de garantías de Bogotá aseguró durante la audiencia que la Fiscalía no pudo demostrar que Andrade recibió dinero para otorgar el otrosí a Odebrecht, o que existiera detrimento patrimonial alguno durante su gestión. Si bien dijo que puede haber algunos indicios de la conducta denominada interés indebido en la celebración de los contratos de la Ruta del Sol 2 y del proyecto de la navegabilidad del río Magdalena, afirmó que esto tendrá que demostrarse durante el proceso que continúa, pero que no hay aún prueba contundente.



Es importante que la jueza haya considerado que en todas las contrataciones de infraestructura adelantadas por la ANI, la posibilidad de adicionar presupuestos y gestionar dichos procedimientos se encuentra sujeta a la ley. Es decir, no se identificaron en el otrosí del contrato Ocaña-Gamarra irregularidades cometidas directamente por Andrade.

Esto coincide perfectamente con la defensa, según la cual, en el caso particular de la adición del tramo Ocaña-Gamarra, se tuvo especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley y en las mejores condiciones posibles para el Estado. Según los argumentos, el otrosí tomó más de dos años y fue aprobado, entre otras instancias, por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), presidido por el Presidente, al que asisten el Vicepresidente y el Ministro de la Presidencia (hoy Fiscal General de la Nación), para quienes era claro que firmar dicho otrosí era lo más conveniente para el país.



La pregunta que muchos se pueden estar haciendo es: ¿será posible que Luis F. Andrade hubiera organizado el contrato para beneficiar ilegalmente a Odebrecht, pasando por todas las instancias sin que estas lo notaran y dieran todos los vistos buenos? ¿Además, para no recibir ni un solo peso? Desde mi experiencia, esto no es posible. Estos procedimientos son lo suficientemente reglados y cubiertos por decisiones colegiadas como una forma de garantizar que las decisiones se tomen objetivamente.



Recordemos que el principal argumento para la adición fue ahorrar recursos, aprovechando los excedentes que estaba generando el contrato de la Ruta del Sol 2. Por ejemplo: los parámetros de la negociación fueron todos más favorables que los del contrato original firmado en 2009; se redujo la tasa interna de retorno del inversionista al 7,75 % (originalmente del 11,3 %), y el tiempo máximo de la concesión se mantuvo en 25 años. Desde el punto de vista técnico, se constituía en una gran ganancia para el país. Por ningún lado encuentro el interés indebido.



Subsanado lo técnico, quedan por desestimar los testimonios de los políticos presos (todos en el mismo pabellón, tal vez para coordinar sus versiones...?) que tienen acuerdos de rebajas de pena con la Fiscalía si entregan a todos los participantes en la cadena de corrupción. Esto me suena más a un ‘sálvese quien pueda’: el que más acuse, con verdades a medias, podrá salvarse a sí mismo, a sus amigos y aspirar a más beneficios.



Corresponde a la Fiscalía demostrar que Luis Andrade fue parte de esto, que se benefició, benefició a otros, adulteró pruebas y cometió falso testimonio. Si no, todo quedará en el mundo de las especulaciones y los falsos testigos, dejando libre de culpa a un hombre que lo dio todo por sacar adelante el proyecto de infraestructura más grande del país y aún piensa que episodios como este le quitan posibilidad al país de que la mejor gente quiera trabajar en un cargo público.





LUIS GUILLERMO PLATA

* Presidente ProBogotá Región