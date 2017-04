La tragedia de Mocoa nos embarga de dolor. Los fenómenos de variabilidad extrema del clima que generaron esta catástrofe son más frecuentes cada día y son señales inequívocas de que el cambio climático llegó para quedarse en Colombia, uno de los países más vulnerables a este tipo drástico de cambios climáticos, y por ello tenemos que trabajar articuladamente.

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, no ha sido ajeno a esta problemática; en la comunidad internacional jugó un papel primordial para la concreción de los acuerdos de París (COP21).



En Colombia, la respuesta a fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos se visibiliza en la política pública adoptada luego del fenómeno de la Niña ocurrido en el período 2010-2011.



En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se incorporó de manera explícita la adaptación al cambio climático, movilizando a sectores y territorios a incorporar en sus instrumentos de planeación herramientas para hacer frente a la variabilidad climática.



Hoy contamos con el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima) y con la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (Cicc), los cuales se complementan con los Nodos Regionales de Cambio Climático.



Así mismo, se avanzó en la adopción de una Política Nacional de Cambio Climático por la Cicc, que definió los escenarios de vulnerabilidad, análisis e inventarios de gases de efecto invernadero, los cuales son procesados en los territorios por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Con el fortalecimiento del Ideam se logró la estructuración de un Esquema de Monitoreo, Reporte y Verificación de flujos de inversión para mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, información que es comunicada a los entes territoriales en alertas tempranas.



El país cuenta con cerca de 19 planes de cambio climático territoriales que consignan apuestas estratégicas, con miras a reducir su vulnerabilidad y prepararse ante la llegada de fenómenos climatológicos extremos como el presentado en Mocoa.



Las autoridades locales y regionales tienen como reto la implementación de proyectos que cuenten con una visión integral de territorio, enmarcados en propósitos de desarrollo resiliente al cambio climático y en el marco del crecimiento verde.



También se requiere de la voluntad política de las autoridades locales y regionales para la actualización de los instrumentos de ordenamiento del territorio y la implementación de acciones concretas que se hagan realidad.



Los mensajes de amenaza y las alertas tempranas no han sido suficientes, y las tragedias no pueden seguir siendo el llamado a la acción. Los sectores tienen una gran responsabilidad en definir los criterios de planificación y la implementación de acciones en territorio que contribuyan a disminuir riesgo y vulnerabilidad.



Las decisiones que tomemos hoy en materia de infraestructura, zonificación, sistemas productivos, entre otros aspectos, generarán mayor sensibilidad en los territorios y mejorarán la capacidad de respuesta del país frente a estos fenómenos extremos.



La senda de la resiliencia solo es posible recorrerla con una mirada de largo plazo, partiendo del conocimiento suficiente para la toma de decisiones, aunando voluntades entre los actores que inciden en el territorio, pues esto no solo compete al sector público, sino al sector privado y a la ciudadanía en general. La adaptación al cambio climático es una tarea de todos.



LUIS GILBERTO MURILLO

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible