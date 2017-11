¿Queremos inundar a Colombia de coca?

En Colombia se cometen alrededor de 3,5 millones de delitos al año, existen 1.379 pandillas juveniles, se hurtan 28.569 celulares y hay sembradas más de 188.000 hectáreas de coca. Sin embargo, lejos de buscar aplicar mano dura al crimen, algunos sectores están haciendo propuestas tan absurdas que en el fondo parecen invitar a los criminales a cometer delitos.



Según la Encuesta Nacional de Uso de Drogas de 2015, en un solo año se pasó de 766.000 consumidores iniciados a 968.000. Ante esta grave situación que afecta especialmente a la juventud, los candidatos de la nueva coalición de la izquierda de Colombia han propuesto en los últimos años que la solución a los problemas de nuestro país es la legalización de la droga.

Un informe de la DEA revelado hace unas semanas señala que los cultivos de coca alcanzaron los niveles más altos de la historia, llegando a la escandalosa cifra de 188.000 hectáreas. Sin embargo, ante estas cifras reveladoras se presentó un proyecto para dar excarcelación masiva a los pequeños cultivadores: con incentivos negativos frente a hectáreas y tiempo de los cultivos, primer paso para la legalización de las drogas que quiere la coalición de la izquierda de Colombia.



Según la Defensoría del Pueblo, en el país las bandas criminales aterrorizan a 27 de nuestros 32 departamentos, controlando la mayoría del tráfico de estupefacientes, la extorsión, el secuestro y el sicariato. No obstante, para responder a estos hechos se presentó un proyecto para negociar colectivamente con las bandas criminales, es decir, que para obtener rebajas hoy en día es mejor tener un grupo al margen de la ley.



El Acuerdo de Paz dejó claro que las Farc no pueden cometer delitos después de su suscripción y que si lo hacen deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero, en el trámite de la ley estatutaria de la JEP, muchos sectores ideológicamente cercanos a las Farc se han opuesto a que la justicia ordinaria los juzgue si vuelven a cometer delitos. Los mensajes de fondo dados a la delincuencia con estas ideas son absurdos y terribles para el futuro del país:



1. Si eres un delincuente común, te aplicamos el máximo rigor de la ley; pero si eres parte de una banda criminal, puedes hacer una negociación grupal y obtener todos los beneficios.



2. Si te desmovilizas, pero sigues cometiendo delitos, no hay problema, igual te va a juzgar la JEP. Y si aun así quieres seguir delinquiendo, te puedes subir a la negociación con el Eln, que se aprobará si el próximo gobierno es de izquierda, lo cual te da un margen de dos años más para seguir en negocios lucrativos como la minería ilegal, extorsionando o traficando con drogas.



3. Que llueva la coca, pero de a poquitos. No siembres mucha coca tú, mejor busca socios para que nadie sea un gran cultivador y así a todos los excarcelen. Igual, tranquilo, que si el próximo gobierno es de izquierda va a legalizar las drogas y lo que estás haciendo ni siquiera va a ser delito.



La política criminal de un país se encarga de prevenir la comisión de delitos. En Colombia, algunos sectores están promoviendo todo lo contrario y por ello se ha ampliado la delincuencia en las ciudades a límites intolerables. La mejor prueba es el aumento de las bandas criminales, que comenzaron con ‘los Urabeños’ y el ‘clan del Golfo’ y ahora van en ‘la Constru’, ‘los Sotos’, el ‘clan Marquitos’, ‘los Giraldo’, ‘los Botalones’, ‘las Chatas’, ‘la Empresa’ y un listado casi interminable de más de 40 grupos que seguirán creciendo porque no se aplica mano dura al crimen organizado.



Sin embargo, el futuro puede ser aún peor: si se legaliza la droga y se reduce la criminalización de los cultivadores, como proponen algunos sectores políticos, vamos a tener cada vez más caos e inseguridad en las ciudades y en el campo. ¿De verdad queremos inundar a Colombia de coca y delincuencia?



LUIS FELIPE HENAO