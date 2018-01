Ni propuestas ni soluciones

07 de enero 2018 , 01:23 a.m.

Para nadie es un secreto que la situación fiscal del país es uno de los retos más importantes que afrontará el próximo gobierno, por varias razones: es necesario reactivar el consumo, seguir avanzando en programas de salud, educación e infraestructura y, como en cualquier empresa, se debe tener un presupuesto que permita lograr esas metas que todos los colombianos estamos demandando. Hoy asombra que existan candidatos que no asumen posición frente a ningún tema y otros que propenden a lograr avances sociales, pero ahogando las fuentes de financiación de estas.

En entrevista en Caracol, Gustavo Petro reveló su propuesta en materia minero-energética: “Cero carbón, cero petróleo”, idea compartida por Claudia López en el III Congreso de la Asociación Colombiana del Petróleo. La utopía de la izquierda en Colombia es reemplazar los combustibles fósiles por energía eólica, solar y biotérmica, sueño que ni siquiera se ha podido aplicar en los países más desarrollados del planeta.



En materia minera, su programa es muy similar, agregando el apoyo de ambos a las consultas populares que se han hecho en todo el país para frenar los proyectos formales. Recientemente, el periódico EL TIEMPO informó que por el No a la minería a través de consultas populares se dejarán de recibir 226.000 millones de pesos anuales, lo cual implicaría un hueco fiscal de 1,2 billones de pesos en los próximos 5 años. Ante estas ideas, lo que los colombianos debemos preguntarnos es si queremos acabar con la industria minera y petrolera en nuestro país y cuáles serían las consecuencias de hacerlo.



La producción de la industria petrolera ha significado en los últimos años más del 17 por ciento del presupuesto. Entre 2010 y 2016, el sector de hidrocarburos y minería aportó 143 billones de pesos, representados en regalías, impuestos y dividendos. Solo con un porcentaje de los recursos que se generaron del Sistema General de Regalías entre 2012 y 2016, más de 10 millones de colombianos tuvieron acceso a agua potable y saneamiento básico, 271 entidades de salud fueron dotadas o ampliadas, se hicieron mejoras a 748 instituciones educativas y fueron construidos miles de kilómetros de vías.



Si acabamos con las industrias del petróleo y de la minería no solo tendríamos que renunciar a todos estos beneficios, sino que, además, se verían afectadas cientos de miles de personas que trabajan en estos sectores. La situación sería especialmente grave en departamentos como Meta, Casanare, Arauca, Huila, Boyacá, entre otros, donde se crearía una emergencia social sin precedentes. Ante este panorama, lo único claro es que eliminar esta industria aumentaría el problema e impulsaría la minería ilegal, minería que alimenta las venas de las bandas criminales y depreda el medioambiente.



Lamentablemente, los candidatos ‘ninis’ en Colombia, como ha sucedido en toda Latinoamérica, quieren igualar por lo bajo y compartir la pobreza entre todos los ciudadanos. Les encanta nacionalizar y destruir la industria, ejemplo que ya vivimos en toda Latinoamérica; el ascenso de la izquierda significó la ruina para la economía. Venezuela ya entró en ‘default’, y su pueblo se muere de hambre no obstante haber sido una de las economías más prósperas de la región. Los sucesivos gobiernos de izquierda en Argentina condenaron al país más rico de Suramérica a una hiperinflación escandalosa y al corralito financiero.



En vez de ahogar a la empresa privada, es necesario fomentar la inversión, dar seguridad jurídica a las empresas y racionalizar el cobro de impuestos. Solo así podremos crear empleos y obtener los recursos necesarios para mejorar la salud y la educación de millones de colombianos. Si acabamos la industria petrolera y minera, renunciaríamos a más de una quinta parte de nuestro PIB y lo único que podríamos compartir sería la pobreza y el subdesarrollo.



LUIS FELIPE HENAO