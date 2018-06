Lealtad & coherencia

En 1929, Ortega y Gasset escribió una obra que habría de cambiar totalmente la percepción de la política: ‘La rebelión de las masas’. Allí planteó que la masificación crea una sociedad vaciada de su propia historia, sin entrañas de pasado y dócil al vaivén de los acontecimientos, lo cual la expone a las ideas más extremas. Gran parte de Europa había sido devastada por la Primera Guerra Mundial, y la paz nunca logró consolidarse porque no estuvo acompañada de acciones concretas. Tuvo que venir otra gran guerra para que los europeos entendieran el valor de la paz.

Colombia tampoco lo ha entendido. Nuestra historia es la de procesos de paz incumplidos: la Revolución de los Comuneros terminó con unas capitulaciones que fueron desconocidas por el virrey de turno; el conflicto entre conservadores y liberales, que desencadenó la guerra de Los mil días, no concluyó con el Tratado del acorazado Wisconsin, sino que se extendió durante 50 años; la paz de los Llanos Orientales terminó con la muerte de Guadalupe Salcedo; el proceso con los paramilitares no funcionó y culminó con la creación de las ‘bacrim’. Ahora nos encontramos ‘ad portas’ de que miles de guerrilleros vuelvan al monte si no se cumple lo pactado.



Petro es un exponente más del caudillismo que tanto daño le ha hecho a Latinoamérica. Su autoritarismo no es un mito. Como alcalde impuso el POT ilegal que luego fue anulado por el Consejo de Estado (lo que hará con las normas que no le apruebe el Congreso). Desconoció la libre competencia, cambiando arbitrariamente el esquema de aseo (lo cual aplicará a cualquier empresa). Cada vez que una autoridad tomaba una decisión en su contra convocaba a sus contratistas en la plaza de Bolívar (lo cual seguirá haciendo). Aunque compre el mejor disfraz de oveja, sus actos lo delatan.



Por otro lado, la postura de Duque frente a la paz es preocupante. Una reforma de lo pactado en estos momentos es jurídicamente inviable. El acuerdo de paz es un consenso y por ello la única forma de modificarlo es sentarse a renegociar con las Farc, lo cual es imposible en estos momentos. Así, la única reforma sería incumpliendo lo pactado, desconociendo compromisos con la ONU, la OEA y la UE. Con el acuerdo, las muertes por enfrentamientos con grupos al margen de la ley pasaron de 3.000 a 78, la cifra de desplazados se redujo en 79 %, así como las víctimas de minas antipersonas en un 92 %.



El proceso de paz y la situación de Venezuela polarizaron a Colombia; al final, las pasiones estuvieron por encima de los programas y de la experiencia de Germán Vargas, persona que con políticas serias redujo el déficit habitacional del país, trabajó con disciplina en el anhelo de mejorar la infraestructura, sumado a su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, que casi le cuesta la vida. Son legados incuestionables para Colombia.



Ante tal polarización se pueden tomar diversas posturas. Muchos han buscado alianzas por respetables afinidades ideológicas y otros, por cuestionables fines burocráticos. Muchos incluso ya se habían subido ocultamente a esos buses en la primera vuelta y ahora salieron del clóset. La lealtad y la coherencia están en “abundancia de escasez”. Sin embargo, lo único que asegura la viabilidad política es la independencia y la transparencia, tal como lo demuestra la reciente crisis del Partido Popular en España, que montó un gobierno con alianzas cuestionables y luego salió por la puerta de atrás. Para quienes estamos de acuerdo con el proceso de paz no es posible votar por Duque, pero menos por Petro, quien está lejos de reflejar la paz y la reconciliación.



Colombia solo podrá superar la espiral de violencia si logra entender, como decía Ortega y Gasset, que “si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar, poniendo a la faena todas las potencias humanas”, y para ello el primer paso es ser coherente. Por eso votaré en blanco.



LUIS FELIPE HENAO