La historia al revés

Hace unos días presenciamos una escena dantesca que refleja la absurda situación que se vive en gran parte de nuestro país.



En el video se observa que varios hombres que estaban invadiendo una propiedad privada en el municipio de Corinto intimidaban con machetes a un grupo de militares que intentaban desalojarlos. Los militares no tuvieron otra alternativa que hacer tiros al suelo para evitar ser atacados con machetes por los furibundos invasores.

Inmediatamente, varios líderes de izquierda aprovecharon la situación para atacar al Ejército en las redes sociales, acusando a los soldados de disparar a los indígenas que estaban en la zona, cuando el video mostraba todo lo contrario.



Casi al mismo tiempo, una manifestación contra el cobro de unos peajes en el Urabá terminó en el ataque a vehículos de la Fuerza Pública y la destrucción de las casetas del peaje. Al final, los líderes de la protesta le echaron toda la culpa a la situación de orden público de la región y negaron tener cualquier responsabilidad en los disturbios.



Ambos hechos demuestran que en Colombia se ha perdido la autoridad. La Ley no es acatada en gran parte de nuestro territorio y muchas personas no le tienen el más mínimo respeto a la Fuerza Pública.

La estrategia para esta campaña negra es muy sencilla. Primero generalizan crímenes específicos como si todos los miembros de las Fuerzas Armadas fueran culpables de estos.

El marxismo y el neomarxismo predican la necesidad de demoler las superestructuras básicas de la sociedad como la familia, la Fuerza Pública y las leyes para generar el caos y aprovecharlo para llegar al poder, y eso es precisamente lo que está viviendo Colombia.



Desde hace años, la izquierda viene gestando una campaña de desprestigio contra la Fuerza Pública que pretende desconocer los invaluables sacrificios que han hecho cientos de miles de valientes hombres y mujeres a nuestra patria. Su objetivo es reescribir la historia mostrando a los militares como violadores de derechos humanos y a los guerrilleros como líderes populares que solo luchaban por el pueblo. En días pasados, Rodrigo Londoño nos recordaba muy orondamente que “la democracia no se defiende atropellando los derechos humanos”.



La estrategia para esta campaña negra es muy sencilla. Primero generalizan crímenes específicos como si todos los miembros de las Fuerzas Armadas fueran culpables de estos. El ejemplo más claro es el de los ‘falsos positivos’.



El segundo paso es silenciar las cifras de secuestros, torturas y asesinatos a soldados como si sus vidas tuvieran menos valor que las de los civiles. Pero lo más grave es que los colombianos no conocemos nuestra historia y por ello frecuentemente nos dejamos engañar por estas mentiras.



La cátedra de historia fue absurdamente suprimida desde 1994, lo cual implica que la mayoría de colombianos menores de 30 años no conocen los hechos más básicos que han sucedido en nuestra patria, y esto es caldo de cultivo para que la izquierda siembre ideas falsas sobre lo que realmente sucedió en el conflicto colombiano. Y funciona.



Si no hacemos algo, en unas décadas nuestros nietos verán al ‘Mono Jojoy’ como el nuevo Bolívar y a ‘Raúl Reyes’ como el nuevo Santander. Por ello, era más que justo el reclamo de muchos militares retirados de tener una verdadera representación en la Comisión de la Verdad, lo cual no fue escuchado por los miembros del Comité de Escogencia, quienes eligieron un grupo de personas que, salvo contadas excepciones, tienen una visión sesgada del conflicto y han hecho numerosas afirmaciones en contra de las Fuerzas Armadas.



Al final, no sería extraño que como parte de esta estrategia de la izquierda los libros de historia les dijeran a las futuras generaciones de colombianos que las Farc nos trajeron una segunda independencia del régimen que utilizó a las Fuerzas Militares para sus malévolas intenciones. Que es la “verdad” que se ha vendido por fuera de Colombia.



LUIS FELIPE HENAO