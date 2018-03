La Colombia del odio

En las últimas décadas la indignación se ha tomado las calles y las urnas en todo el mundo. La política tradicional ha sido duramente criticada por ser ineficiente, costosa y poco transparente. Sin embargo, la respuesta no ha sido la realización de cambios profundos que consoliden la democracia, sino, por el contrario, la destrucción de los partidos a manos del populismo y la generación de crisis sin precedentes en naciones de tradición republicana.

Muy recientemente hemos sido testigos de cómo tres países abanderados del Estado social de derecho, como Alemania, España e Italia, han visto resurgir movimientos de radicales de izquierda y derecha que han amenazado profundamente la democracia. España se salvó por poco del ascenso de un radical como Pablo Iglesias. Francia esquivó a la extrema derecha de Le Pen gracias al fenómeno de Emmanuel Macron. Alemania está sufriendo la lamentable consolidación de partidos afines al nacionalsocialismo, que ya tienen casi el 20 por ciento de los escaños en el Bundestag. Italia está a las puertas de entregarse a la extrema derecha.



En Europa, la ausencia de un verdadero programa político de esos grupos ha sido remplazada por un discurso racista y nacionalista que caló en millones de personas en países que antes creían en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lo más curioso de todo es que en esos lugares las extremas derecha e izquierda se han unido para luchar contra la inmigración a través del discurso del odio hacia musulmanes, latinoamericanos, africanos y asiáticos.



En Latinoamérica, el radicalismo no se ha fundado en el racismo sino en el resentimiento. En las últimas décadas se han difundido discursos contra quienes tienen propiedades, como si la lucha contra la pobreza se ganara creando más pobreza y no dando oportunidades a la gente. El primer país que cayó en las redes fue Cuba, luego Venezuela y, poco a poco, el resto del continente se fue sumiendo en el odio entre compatriotas.



En Colombia, hasta ahora, la historia ha sido distinta: la fortaleza de nuestra democracia y de nuestros partidos nos mantuvo alejados del radicalismo. Sin embargo, estamos siendo testigos del surgimiento de la política del odio, de la política “humana” con riesgos inimaginables para nuestro país.



El primer riesgo es la violencia. Siembran odio entre las personas que los siguen y mucho más entre quienes los critican, porque lo que buscan es generar incertidumbre y miedo. Tienen millones de ‘trolls’ en las redes sociales dispuestos a inmolarse por su líder.



El segundo riesgo es que para compensar el resentimiento que crean en millones de personas, fomentan medidas extremas para calmar su ansiedad de violencia: pena de muerte, castración química, cadena perpetua, sin saber siquiera las consecuencias que tienen estas medidas sobre la dignidad humana.



El tercer riesgo es el económico. Como no saben administrar, dejan en la ruina los países por donde pasan. Son pésimos gerentes, y por ello una vez quiebran al Estado comienzan a engullir la propiedad de los particulares: primero expropian a las grandes industrias, luego a los dueños de tierras y al final, cuando se han tragado todo, van por los bienes de los demás ciudadanos, sumiendo en el hambre al resto de la población.



Sin embargo, los peligros anteriores no se comparan con la herencia que les están dejando a las nuevas generaciones. Fomentan en la juventud el odio, el rencor entre grupos sociales, cuyos efectos veremos dentro de unos diez o veinte años con una sociedad desgarrada internamente. La Colombia del odio, donde tanto la derecha extrema como la izquierda se unen en dos enemigos comunes: la figura del presidente Santos y la desconfianza a los medios de comunicación que los cuestionan.



LUIS FELIPE HENAO