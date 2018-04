Y el Mindefensa, aquí

Tildar o señalar como “tontos” a quienes integran la cúpula de las Fuerzas Armadas, un grupo de extraordinarios profesionales y generales de la República, es un irrespeto no solo con ellos, también con el medio millón de colombianos que diariamente ofrecen su vida por la seguridad de Colombia y sus familias.

Es irrespetuoso porque la “ligereza” está en desconocer su interminable trabajo por el país, por la paz y por acabar con las amenazas restantes mientras están al frente de los soldados y policías que combaten diariamente en las selvas y regiones apartadas de Colombia. Ellos hacen su trabajo con valentía en las regiones que los necesitan. Ellos sí saben qué es jugársela por Colombia todos los días combatiendo el narcotráfico, al ‘clan del Golfo’, al Eln, a ‘los Pelusos’, entre otros riesgos.



Hace unos días, un columnista escribió en estas mismas páginas que la “ineficacia y corrupción” marcaban a los militares y civiles del sector defensa de la nación. Y ahí también se equivoca, y la única manera de contradecir es con resultados.



Solo para dar un par de ejemplos, en 2017 Colombia registró la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja de los últimos 42 años, reduciéndose de 13.343 casos en 2014 a 12.237 en 2017. Lo mismo los actos terroristas, que cayeron un 68 por ciento (pasamos de 2.167 a 690) entre junio de 2015 y el 24 de abril de 2018.



Tengo el gran honor de ser ministro de Defensa de Colombia desde el 22 de junio de 2015, gracias a la designación del presidente Juan Manuel Santos, quien me pidió que trabajara junto con un grupo de oficiales con más de 30 años de experiencia en las Fuerzas Militares y la Policía. Y volví complacido porque sabía que gracias a ellos, las Farc se sentaron a negociar en La Habana (Cuba), donde también fui negociador.



En estos casi tres años he trabajado con los mejores soldados y policías de la historia de Colombia. ¿Saben por qué lo digo? Entre otras cosas, porque entre junio de 2015 y 24 de abril de 2018 se incautaron 1.038,1 toneladas de cocaína; y solamente en 2017 confiscaron la histórica cifra de 435,4 toneladas del alcaloide.



A pesar de que las hectáreas de coca se dispararon desde 2013, entre 2017 y lo que va de este año hemos hecho la campaña de erradicación forzosa manual más importante de la historia: 64.000 hectáreas.



Algo que sí parece un total “retroceso” es hablar de “baldados de agua fría” con resultados, cifras y hechos absolutamente verificables, que están disponibles para cualquier colombiano. Incluso, en esta época en la que se usan distintos medios y espacios para publicar noticias falsas, hacer circular rumores o alimentar heridas políticas para favorecer a X o Y candidato sí es una “ligereza” absoluta.



Del Eln puedo decir que en lo que va de mi gestión se han neutralizado 26 cabecillas; 884 se desmovilizaron y 1.848 murieron en combates con las FF. AA. Y de las estructuras de crimen organizado, hemos neutralizado a 9.161 integrantes, entre ellos 30 cabecillas principales en estos tres años.



El caso del Catatumbo es particular y complejo; allí, distintas fuerzas criminales luchan entre sí por el negocio de la coca, que estamos combatiendo, como queda visto. Allí están las diversas fuerzas adscritas al sector de seguridad, que son acogidas por una comunidad cansada de violencia. No es tarea fácil, pero la libraremos sin cuartel.



Calificar de “tonto” a todo aquel que defienda una paz esquiva por tantos años habla mal de los estándares morales de quien juzga, no de los enjuiciados. Llamar o tratar de “tontos” a quienes dan resultados como los que he mencionado o siguen combatiendo todo tipo de amenazas a lo largo del país efectivamente sí es para seguir ahí, al lado de ellos y trabajando por ellos. Para agradecerles por su misión de tener un país mejor, incluso para quienes escriben ligerezas.



LUIS CARLOS VILLEGAS E.

Ministro de Defensa Nacional