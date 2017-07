Blindemos nuestras Fuerzas Armadas

“El ejército se compone de vuestros hermanos, de vuestros parientes y de vuestros amigos. Yo mismo soy uno de vosotros. No tenemos todos otra ambición que gocéis de vuestra libertad”.Santander

Hablar de nuestras Fuerzas Armadas es hablar de la historia misma del país, pues, como bien lo recordábamos en estos días, gracias a sus primeros soldados y a sus victorias obtuvimos la independencia hace ya casi 200 años. Sus soldados, marinos, pilotos y policías no solo han librado cientos de batallas en donde sobresalen arrojo, valor y sacrificio, marcando la diferencia a favor del pueblo colombiano.



Ha sido principalmente su respeto a la Constitución y apego a la ley la mejor prenda del mantenimiento de unas instituciones democráticas firmes y sólidas, que garantizan el Estado de derecho. Estas fuerzas, compuestas por 400.000 hombres y mujeres de todas las regiones del país y estratos sociales, no pertenecen a un partido político o algún sector de la sociedad en particular. Por el contrario, son el más importante activo que tenemos como nación, y todos los colombianos debemos preservarlo.



Por eso es mi preocupación, como Ministro de Defensa y como un colombiano más, observar cómo desde sectores políticos tratan de aprovecharse de la buena imagen, y en especial del cariño que la población colombiana tiene hacia sus Fuerzas Armadas, para buscar beneficios en la próxima contienda electoral.



Es mi deber, entonces, defender a toda costa la integridad y unidad de nuestras instituciones castrenses, las cuales siempre se han caracterizado por salvaguardar la soberanía nacional y el orden constitucional, y por su subordinación al poder civil elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Tengo que rechazar los comentarios tendenciosos que no solo buscan ahondar en la polarización, sino lograr réditos electorales entre nuestros hombres y sus familias.



Hago un llamado a todos los aspirantes a ser elegidos para que pongan por encima de los intereses personales y electorales los valores patrióticos representados en cada uno de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, que, con honor y gloria, portan las armas de la nación y el estandarte del pabellón tricolor. Estas Fuerzas Militares y la Policía Nacional lo que deben recibir es la gratitud eterna del pueblo colombiano y el respeto que se ganaron a pulso, con esfuerzo y sacrificio, para construir la paz y permitir el progreso de nuestro país. “Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas”, escribió Alberto Lleras.



¿Quién quiere ser Comandante en Jefe, como Presidente, de unas Fuerzas divididas? ¿Quién quiere dirigir, a partir de agosto del 2018, el orden público y la seguridad con una Fuerza Pública politizada y desmoralizada?



Aunque ya podemos disfrutar los beneficios del fin del conflicto con las Farc, aún nos queda el último tramo del camino, pues los enemigos del pueblo colombiano seguirán utilizando el terrorismo y la criminalidad como forma de su lucro egoísta y dañino. Pero estas organizaciones criminales deben entender que no solo se están enfrentando con las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia del país, sino con una sociedad que rechaza la violencia y apoya a sus soldados de tierra, mar y aire y policías de la patria. Una sociedad que espera mensajes serios sobre su futuro, y no acusaciones estériles sobre nuestros dolores pasados.



LUIS CARLOS VILLEGAS

Ministro de Defensa