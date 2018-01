¿Vidas paralelas?

En la última encuesta Gallup, 70 por ciento de los entrevistados desaprueban las tareas del presidente Juan Manuel Santos y del alcalde Enrique Peñalosa. La imagen de los dos funcionarios de más alto vuelo está por el suelo. Puntean, en cambio, en esa medición las imágenes del senador Álvaro Uribe y del exalcalde Gustavo Petro, enconados enemigos, el uno de Santos y el otro de Peñalosa.

Teniendo en cuenta que las encuestas no son ciento por ciento confiables, como varias veces quedó demostrado, no deja de preocupar a los ciudadanos independientes que las respuestas de los, unos 1.000, o algo más, en apariencia cargadas de tigre, revelen más su crispado estado de ánimo y sus antipatías personales que un análisis desapasionado y sereno de la tarea del Presidente y del alcalde.



Los dos golpeados funcionarios no viven cruzados de brazos ni cometiendo barbaridades, como se puede deducir por la mala imagen que proyectan. En tan notable desaprobación ciudadana pesa a mucho la campaña de desprestigio liderada por enemigos tan populistas, locuaces y vengativos como Álvaro Uribe y Gustavo Petro, dedicados, cada uno en su entorno, a criticar o desconocer lo que han hecho. Uribe, por ejemplo, lleva más de 7 años atacando a Santos por no haber atendido sus indicaciones y por haber nombrado ministros a Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, ambos, entonces, sus contradictores.

En cuanto a Gustavo Petro, después de su pésima gestión como alcalde de Bogotá, tiempo que utilizó para montar su candidatura presidencial –y tan bien lo hizo que hoy va bien en las encuestas–, recién posesionado Peñalosa inició una campaña para desprestigiarlo.



Y antes de que el alcalde comenzara a gobernar, apoyó una campaña para destituirlo. Sin duda alguna, en la mala imagen de Santos y de Peñalosa pesa mucho la injusta y envenenada campaña de desprestigio montada por Uribe y Petro. Entonces, los resultados de las encuestas no pueden aceptarse como si fueran el Evangelio.



Desde luego, tanto Santos como Peñalosa llevan velas en su propio entierro. Yo creo que parte de su mala imagen obedece a que no saben medir el alcance de sus respuestas y sus comentarios. Y en un país tan polarizado, en donde abunda la crítica mentirosa, engañosa, asustadora, una respuesta equivocada o salida de tono llega a pesar más en contra que todo un conjunto de obras que están a la vista, pero cuyos enemigos no reconocen y, además, invitan a no reconocerlas. A pesar de la animadversión que despierten los dos funcionarios, sus obras están a la vista, y a sus contradictores le queda imposibles ocultarlas.



Aunque a sus enemigos les pese, Santos pasará a la historia porque su gobierno les puso fin a 52 años de guerra y desarmó a las Farc, el grupo más violento. La revolución en infraestructura: autopistas, puentes, viaductos, túneles, aeropuertos, más centenares de casas para los más pobres son obra de este gobierno.



La tarea de Peñalosa se inicia derruyendo el ‘Bronx’, un antro de corrupción en pleno centro, para luego rescatar y rehabilitar a desarraigados y drogadictos. Y hace obras en distintos frentes, que los ciudadanos comienzan a disfrutar. Desde luego, hay mucho problema por resolver, pues Peñalosa recibió una ciudad que saqueó y arruinó el alcalde Moreno y luego el alcalde Petro generó más problemas que soluciones.



No estamos en el mejor de los mundos, pero tampoco en el peor, como piensan desilusionados encuestados. Para nuestra salud física y mental, creo que no nos conviene seguir alimentando el pesimismo y la desesperanza. Mejor confiar en que uno de los 30 candidatos a la presidencia de la República pueda resolver los problemas pendientes. Entre tanto, a todos les deseo feliz 2018.



