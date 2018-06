Las elecciones presidenciales del 27 de mayo marcaron varios hitos históricos. 1) Fueron las más tranquilas porque las Farc, convertidas en nuevo partido político, ya no echan bala. 2) Fueron las mejor organizadas, pues la Registraduría Nacional dio los resultados antes de las 7 p. m. 3) Fueron las más votadas, pues por primera vez la abstención bajó: del 52 por ciento al 48 por ciento.

Y fue histórico el triunfo de Sergio Fajardo. Gracias a su arrolladora campaña –propositiva, conciliadora, incluyente, desarrollada en compañía de sus compañeros de fórmula: Claudia López y Jorge Robledo–, estuvo a un paso de pasar a la segunda vuelta. Pero, después de su victoria, Fajardo anunció que no volverá a ser candidato.



La reacción en contra de semejante decisión fue general. Sus seguidores le dicen que no debe retirarse del escenario político, porque el país necesita más que nunca de líderes como él. Dicen que es necesario tener en cuenta que en 2019 habrá que elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, oportunidad que debe servir para consolidar su liderazgo, si para esos cargos promueven y apoyan candidatos de su misma corriente.Mejor dicho: Sergio Fajardo no puede botar la toalla. Él es el líder que necesita Colombia.



El 27 de mayo, al lado de tan importantes resultados, hubo además hechos realmente vergonzosos. Por ejemplo, el censurable comportamiento del “glorioso” Partido Liberal con su candidato presidencial, Humberto de la Calle. Un colombiano con semejante hoja de vida, que no ha hecho más que servirle al país, que se clavó seis años en La Habana para lograr un acuerdo de paz con las Farc, no merecía semejante tratamiento.

Para muchos, la decisión de votar en blanco toma fuerza, otros se enfrentan a una cruel incertidumbre. FACEBOOK

TWITTER

De remate, puesto que el apoyo de los cuatro gatos que votamos por él no alcanzó para que luego le devolvieran los gastos de la campaña. Además de sufrir tan injusta derrota, Humberto de la Calle quedó debiendo un montón de plata. Por fortuna, muchos generosos han aportado para poder saldar tan lamentable deuda.



No sobra repetir que el mayor responsable de semejante desastre es el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal. Este inteligente colombiano, que tanto hizo por el país en sus buenos tiempos, viene dando palos de ciego desde hace rato.



Su liderazgo por el Sí, en el plebiscito, fracasó. Y las medidas que ha tomado como director del Partido Liberal van de mal en peor. En la campaña de Humberto de la Calle, luego de equivocadas decisiones, brilló por su ausencia. Poco, o nunca, acompañó al candidato. Y una vez derrotado, Gaviria corrió a entregar los despojos del “glorioso” Partido Liberal a su viejo archienemigo, Álvaro Uribe. Dicen los que saben que a Gaviria lo único que le importa es asegurar el destino político de su hijo Simón.



Sea lo que sea, liberales, conservadores, Cambio Radical, ‘la U’, Polo Democrático y demás partidos están de capa caída. De la debacle sobreaguaron el partido de Uribe y el Partido Verde, que apoyó a Fajardo. A los demás solo hay que decirles: descansen en paz.



Entre tanto, los dos candidatos a la presidencia –Iván Duque, del Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana– recorren el país en busca de adeptos. Por su parte, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle anunciaron que por no estar de acuerdo ni con lo que propone Duque, ni con lo que propone Petro, el 17 de junio votarán en blanco.



Aunque algunos ciudadanos tratan de restarle valor al voto en blanco, son muchos los que lo defienden porque es la manera más clara de demostrar desacuerdo con las propuestas que están sobre la mesa. Mientras, para muchos, la decisión de votar en blanco toma fuerza, otros se enfrentan a una cruel incertidumbre.



Amanecerá y veremos, como dice el ciego.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com