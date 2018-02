Río revuelto

Resultó falsa la información que circuló, vía WhatsApp, según la cual el 11 de marzo se podría votar el referendo anticorrupción. La senadora Claudia López, promotora de la consulta anticorrupción y quien durante 2017 recogió 4 millones de firmas, rectificó la información explicando que para poder votar el referendo se necesita un aval de conveniencia que deberá expedir el Senado de la República cuando se reanuden las sesiones parlamentarias.



Después, la Registraduría Nacional deberá convocar la votación. Si esos pasos se cumplen, habrá referendo anticorrupción antes de las próximas elecciones presidenciales.

Como no hay mal que por bien no venga, la circulación del falso wasap sirvió para recordarnos, en vísperas de elegir nuevos congresistas, que la consulta anticorrupción promovida por Claudia López propone siete medidas para acabar o golpear duramente la corrupción.



Esas medidas son, entre otras: controlar la actuación de los congresistas, castigar a congresistas y a contratistas corruptos, limitar a tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas, acabar con el reparto de ‘mermelada’, exigir que los congresistas hagan pública su declaración de renta, su patrimonio, el pago de impuestos; no conceder beneficios carcelarios a los sancionados por corrupción.



También se propone limitar los ingresos de los congresistas. Hoy por hoy reciben 30 millones de pesos al mes. Ganan más que los ministros, sin que su tarea resulte tan agotadora como para merecer tan alta recompensa. Los congresistas asisten al Congreso de martes a jueves. Y, aparte de trasnocharse en alguna de las sesiones plenarias, 4 al mes, su trabajo en las sesiones ordinarias es duro, mas no extenuante.

En vísperas de elegir nuevos congresistas, que la consulta anticorrupción promovida por Claudia López propone siete medidas para acabar o golpear duramente la corrupción. FACEBOOK

TWITTER

Es cierto que congresistas responsables han presentado varios proyectos para reducir sus altos ingresos, pero la mayoría ha logrado hundirlos. Por lo tanto, con el referendo se pretende ponerle fin a tanta corrupción, a tanta injusticia.



En las frecuentes encuestas que se hacen en Colombia, la imagen del Congreso aparece por el piso: 82 por ciento de los ciudadanos desaprueban la tarea de los congresistas. Y el desprestigio de los partidos políticos es peor: llega al 89 por ciento.



Este desprestigio lo reafirman los candidatos que compiten para llegar a gobernar esta golpeada república. La mayoría de estos aspirantes, en vez de buscar el apoyo de sus respectivos partidos, les voltearon la espalda y se lanzaron campo traviesa a recolectar firmas.



El caso más significativo lo protagonizó el candidato Germán Vargas. Amo y señor de Cambio Radical, en principio dejó a sus copartidarios con los crespos hechos, pues prefirió recorrer el país para recoger firmas. Y recogió como 4 millones, pero, como es obvio, Vargas cuenta con el respaldo de Cambio Radical. Eso quiere decir que hizo una jugada maestra: gana por punta y punta.



En cuanto al porqué de la pésima imagen del Congreso, bastaría repasar la lista de los congresistas que están entre rejas, acusados por delitos varios. Cantidad que se ha incrementado con los muchos congresistas involucrados en los escándalos de Odebrecht. Para obtener rebaja de pena, varios de esos corruptos que ya están detenidos se han dedicado a denunciar a sus compañeros de fechorías. Por eso, la lista de corruptos crece y crece, ante el pasmo y la ira de los colombianos de bien.

Con semejantes ‘padres de la patria’, con semejantes prontuarios, lo que importa hoy es saber elegir nuevos congresistas. Es urgente analizar las hojas de vida. Que los aspirantes no tengan nexos con los corruptos que había. Del voto de cada uno de nosotros depende que el Congreso no se llene de corruptos.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com