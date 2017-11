Se puede decir que en las últimas sesiones del Congreso Nacional cayeron rayos y centellas porque la agresividad de los congresistas enemigos del Gobierno se pasó de raya. Empeñados en impedir que se apruebe la Jurisdicción Especial para la Paz, se enfrentaron a grito herido contra los congresistas que consideran que la JEP debe aprobarse cuanto antes, porque es la esencia del acuerdo de paz. Y porque de la JEP depende que se juzgue con todo rigor a quienes cometieron delitos contra el pueblo colombiano durante los 53 años que duró el conflicto armado.

Los congresistas, o mal llamados “padres de la patria”, reciben el 1.° de cada mes 30 millones de pesos por sus servicios. Porque cumplen con sus obligaciones se destacan el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y la representante del Partido Verde Angélica Lozano, mientras que muchos otros congresistas sobresalen por no asistir a las sesiones, sobre todo ahora, en vísperas electorales, cuando lo que prima es el interés personal: volver a ser elegidos. Entonces, por andar recogiendo votos no asisten al Congreso, no hay quorum, las sesiones se posponen y así ganan tiempo los que quieren que no haya JEP.



Con infinita paciencia, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha tenido que manejar, prácticamente solo, las tortuosas movidas de algunos congresistas, supuestamente amigos del Gobierno.



Esa situación, tan difícil y por varios aspectos definitiva, habría merecido mayor apoyo oficial. Porque en el Congreso, la tal mayoría amiga del Gobierno se va desbaratando. Congresistas, que hasta hace poco apoyaban al Gobierno no han dudado en escurrir el bulto y han sido capaces de negar con su voto propuestas que semanas antes habían defendido.

Esta ha sido la posición lamentable de Cambio Radical (CR), el partido de Germán Vargas, quien como ministro y como vicepresidente, durante 7 años fue voz cantante del Gobierno. Es cierto que fue lánguido su apoyo a la paz, pero apoyo le dio a su manera. Y aunque en apariencia Vargas le volteó la espalda a su partido, para lanzarse a recoger firmas para su campaña presidencial, él sigue siendo mandamás en Cambio Radical. Y mal le ha quedado cohonestar las decisiones antigobierno de Jorge E. Vélez, nombrado director de CR, en aparente reemplazo de Vargas, una movida que aunque no despistó a nadie, sí ha perjudicado la candidatura del exvicepresidente.



En el Congreso, aunque la campaña contra la JEP no calma, un acuerdo de última hora entre el Gobierno y el Partido Conservador “le daría aire a la JEP”, como dice EL TIEMPO. Y, como Roy Barreras y otros senadores seguirán moliendo a su favor, la JEP, de seguro, saldrá adelante.



En otro escenario, un comité de 5 expertos integró con 11 profesionales la Comisión de la Verdad. Esta tendrá la misión de esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto. Y, más allá de ello, lo esperado es que haya para las víctimas justicia, reparación y no repetición.



Y justo es reconocer que el Comité cerró su tarea con broche de oro al escoger como presidente de la Comisión de la Verdad al sacerdote jesuita Francisco de Roux, un colombiano a quien todo el país admira y respeta por su integridad, su sinceridad, porque es justo, bueno y comprensivo. Y porque ha dedicado su vida a trabajar por la paz. En el Magdalena Medio, en la época más violenta, allá estuvo el padre De Roux ayudando a la comunidad.



En medio de tanto desconcierto y tanto pesimismo, y en vísperas de elegir nuevo presidente de la República, lo mejor es sobreponerse y mirar el futuro con más esperanza. Pensando en mañana, creo que el presidente que necesita Colombia es Humberto de la Calle. Su hoja de vida es, de lejos, la mejor de todas.



