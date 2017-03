¿Qué camino coger?

Lo único que a los colombianos nos queda claro al final de una semana plagada de muchos y muy contradictorios acontecimientos es que no sabemos para dónde coger. Los hechos positivos, los avances en numerosos frentes, las realizaciones logradas en diferentes estadios de la nación se han visto opacados por una crítica feroz, envenenada, virulenta, que, como de costumbre, ha tenido mayor acogida en algunos medios de comunicación y naturalmente en las redes sociales, nuevas y eficaces ‘altavoces’, utilizadas con mucha frecuencia para desfogarse y atacar. De remate, ahora arranca una marcha, dicen que contra la corrupción, encabezada por dos exfuncionarios que en su momento recurrieron a prácticas corruptas para hacerse reelegir.

En ese ambiente enardecido, el Congreso confirmó la elección del exgeneral Óscar Naranjo como vicepresidente de la República. Pero ese nombramiento, que debía celebrarse con gran entusiasmo porque el nuevo funcionario, con una vida dedicada al servicio del país, trabajará por la paz, por la reconciliación y contra el narcotráfico, no fue apoyado por el Centro Democrático porque, por haberlo escogido el presidente Juan Manuel Santos, a quien Álvaro Uribe detesta, para ese grupo político fueron más importantes los odios de su jefe máximo que los intereses de Colombia y de los colombianos.



Otros congresistas no votaron por Naranjo dizque porque no tiene partido, como si los partidos en Colombia todavía tuvieran importancia. A pesar de todo, y afortunadamente, Naranjo es un vicepresidente que la mayoría de los colombianos respetamos y admiramos. Además, ya comenzó a trabajar, nada menos que en Tumaco, en donde cultivadores de coca pretenden impedir su erradicación. En esa puerta de salida del narcotráfico, rodeada por 17.000 hectáreas de coca, el ‘Vice’ y otros altos funcionarios empezaron a atender las necesidades de una región que ha vivido abandonada.

En otro escenario, aunque la justicia cumplió en corto tiempo la misión de descubrir toda la verdad sobre el atroz asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, la pena de 51 años y 10 meses de prisión impuesta al asesino Rafael Uribe Noguera no satisfizo ni al padre de la niña ni a muchos otros colombianos. Puesto que en Colombia no puede haber cadena perpetua, lo que muchos pedían para Uribe Noguera era 60 años de cárcel, sin atenuantes. Sin embargo, se aplicó esa pena porque el reo no tenía antecedentes penales. No obstante, la sentencia será demandada. Y el caso sigue estremeciendo a la sociedad. Por desgracia, es uno de tantos. Pero ha conmovido más por los contrastes: un tipo de 38 años contra una niña de 7. Un hombre de cuello blanco contra una niña de un barrio de invasión. Un arquitecto de la Javeriana contra una pequeña que empezaba a leer.



Contra estos delitos atroces debería haber cadena perpetua porque, según algunos psiquiatras y psicólogos, esos violadores tienen instintos y deseos incontenibles, que el analista Mauro Torres denomina compulsiones. Por eso mismo, además de mantener aislados a los violadores, debe estudiarse más y mejor su conducta, para entonces poder prevenir antes que tener que lamentar.



Centenario. Sus cuatro hijos y sus familias conmemoraron con una misa los 100 años de vida que hubiera cumplido este viernes Enrique Santos Castillo, un periodista que hizo historia en EL TIEMPO. Nunca escribió, pero estaba presente en todas las páginas del periódico. Él elegía los temas que merecían destacarse y ponía los titulares de la primera página. Acelerado y exigente, yo lo recuerdo con inmenso cariño. Hace 55 años él me adjudicó este espacio.



