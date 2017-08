A pesar de las dificultades y de las críticas, que no calman, paso a paso se van cumpliendo los acuerdos firmados con las Farc, para terminar con esa guerra fratricida que dejó millones de víctimas y ensangrentó al país durante más de medio siglo.

La ONU recibió las armas entregadas por las Farc y la misión de observadores confirmó que en 809 municipios desenterraron 304 caletas, 6 más están en operación y desenterrarán pronto otras 649. También se han destruido 17.709 kilos de explosivos, 3.863 granadas y 694 minas antipersonas, todo lo cual demuestra que la lucha armada terminó. Que millones de campesinos han regresado a sus tierras sin peligro de ser atacados y que no habrá, por lo tanto, más desplazamientos forzados. Otro signo muy positivo es que el Hospital Militar ya no está lleno de soldados heridos.



Estos avances, que tanto significan para las comunidades campesinas, víctimas directas del conflicto armado, poco les dicen a los habitantes de las ciudades, quienes saben del conflicto armado por lo que ha mostrado la TV, más que por sus propias experiencias. Por eso les queda tan fácil criticar los pasos hacia la paz y hacia la civilidad que han dado las Farc, en cumplimiento de lo acordado en La Habana con el establecimiento. Acuerdo que se cumplirá como ocurre en el mundo en iguales circunstancias: dejar las armas, cumplir con la justicia y poder hacer política.

Para los enemigos del Acuerdo de Paz, esto es inaceptable. El perdón y la reconciliación no están en su agenda. Por eso, la voz de esos contradictores, poderosos e influyentes, resuena con fuerza en las ciudades. Y puesto que, en parte, su estrategia política es asustar a la gente con falsas noticias y con acusaciones tan absurdas, como que este país va rumbo al “castro-chavismo”, es decir a la destrucción total, como en Venezuela, mucho incauto se asusta y sale a “votar verraco” por lo que dicen sus jefes.



Ahora, en vez de llorar sobre la leche derramada, el camino es trabajar con más ahínco por la consolidación de esa a paz que avanza a pesar de sus duros contradictores. El Eln sigue en plan de negociar y hubo inesperado acuerdo de paz en la Casa Provincial de los jesuitas, entre exjefes ‘paras’ y exjefes de las Farc, en presencia del sacerdote Francisco de Roux, quien así lo comenta en EL TIEMPO: “El encuentro entre quienes se hicieron daños descomunales e hicieron daño a la sociedad... es un acto... de responsabilidades mutuas y una determinación de invertir la vida que queda en reparar, restaurar y aportar a un mundo nuevo. Ponerse juntos los más opuestos... muestra que es posible el sueño de ese otro país, que tenemos que construirlo entre todos, o no habrá futuro para nadie”.



En vísperas de reñida campaña electoral, la tarea es ayudar con ahínco a cimentar la paz sobre todo en las ciudades, en donde pontifican los críticos. Porque en los campos la paz se siente y las comunidades campesinas empiezan a vivirla.

Por eso, darle la espalda a la paz en las ciudades, en donde predomina la voz de los enemigos del acuerdo y enemigos ante todo del gobierno que promovió la paz, la trabajó y la sacó adelante, no tiene sentido.



Como dice el filósofo francés Edgar Morin: “No debemos renunciar a buscar un mundo mejor. Los intereses de la Nación priman sobre los intereses de los políticos. Y aunque no podemos pretender la eliminación total de los conflictos, esto no significa que debamos renunciar a realizar una parte de la aspiración humana y buscar la armonía”.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynds@gmail.com