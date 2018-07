Para comprender es necesario saber

Como su nombre lo indica, la Comisión de la Verdad se estableció para ayudar a esclarecer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado. Su impacto humano y social en la población, sus orígenes y causas, las responsabilidades colectivas, promover el reconocimiento de las víctimas, etc. Para hacer la tarea, un grupo de personalidades escogió, entre los muchos aspirantes que se inscribieron para desempeñar ese oficio, a once respetables ciudadanos, expertos en diferentes disciplinas, pero sobresalientes en su especialidad y con una hoja de vida meritoria y, sobre todo, trasparente.

Por sus calidades, condiciones, trayectoria, porque ha dedicado su vida a trabajar por los necesitados, por las víctimas, por la paz, y porque es uno de los colombianos más respetables, el sacerdote Francisco de Roux fue elegido presidente de la comisión. Y, en ejercicio de sus funciones, como le dijo en EL TIEMPO a Yamid Amat , “pedimos al Ministerio de Defensa la documentación necesaria, incluso reservada, que le permita a la comisión esclarecer la verdad. (...) No pedimos información para quedarnos con ella, sino para hacer la interpretación y poder dar la explicación de lo que nos pasó”, dijo el sacerdote.



La petición del presidente De Roux le cayó como una pedrada al presidente de Acore, exgeneral Jaime Ruiz, quien, por costumbre, se opone a todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. “Hay temas que no son de uso público”, dijo Ruiz, quien no confía en la comisión . Y tanto él como quienes no hacen más que encontrarle peros a la paz acordada consideran que son sesgadas las posiciones de los once comisionados.



Para completar, Alfonso Cuéllar, columnista de Semana, dice: “La Comisión de la Verdad es una mentira, carece de amplio apoyo político y, lejos de reconciliarnos, nos divide”. Propone relegarla al cuarto de san Alejo. Por su parte, el mismo día, también en Semana, el columnista José Manuel Acevedo considera que en la comisión no hay paridad ideológica, y le preocupa que esta tenga acceso a material de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Les atribuye a los comisionados “un sesgo que no genera garantías de imparcialidad” y sugiere ampliar el número de comisionados para que haya más equidad en la búsqueda de la verdad.



Y uno se pregunta: ¿sí sabrán todos los críticos quiénes son los once comisionados? ¿No habrá mucha mala leche detrás de tanto cuestionamiento? ¿Creen que un personaje como el sacerdote Francisco de Roux se habría prestado para dirigir una comisión que es una mentira, como afirma Alfonso Cuéllar? Una miradita a la hoja de vida del sacerdote Francisco de Roux puede servirles para saber a quién están descalificando.



A lo largo de su vida ha sido un verdadero constructor de paz. En los peores años del Magdalena Medio, cuando la violencia asolaba la región y delincuentes de distintas bandas asesinaban campesinos, Pacho de Roux –como le gusta que lo llamen– se instaló en la zona, se constituyó en defensor de las víctimas y, para ayudarles a desarrollar actividades productivas, creó el programa Desarrollo y Paz, por el cual recibió un premio.



Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana. En los Andes, la Sorbona y The London School of Economics, hizo maestría y doctorado en Economía. Trabajador infatigable, donde haya necesidades, donde haya programas de paz, ahí está Francisco de Roux poniendo su grano de arena. Sobre la Comisión de la Verdad, dice: “Estamos en contra de la mentira, en contra del miedo, en contra de los silencios que hemos guardado. Nuestro propósito único es conocer la verdad”.



LUCY NIETO DE SAMPER

ucynietods@gmail.com