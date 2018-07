Lo que diga EE. UU.

Está demostrado que cuando un corrupto colombiano viola las leyes de este país y también las de Estados Unidos, pesa más contra él la justicia de EE. UU., aunque las faltas que haya cometido en ese país sean mucho más graves. Porque resulta que delinquir contra el imperio gringo es imperdonable. Por eso mismo, una vez que en Colombia se captura al delincuente, su extradición comienza a tramitarse. Acaba de suceder con el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, abogado Luis Gustavo Moreno.

Su caso, como se recuerda, fue de película. En ejercicio de sus funciones, Moreno viaja a Miami, oportunidad que aprovecha para cobrarle una deuda en dólares al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a quien defiende, pues, luego de desfalcar el departamento, huye a EE. UU. Pero Lyons, un tipo muy vivo, se ofrece a la DEA como delator .Y, según la DEA, tumba a Moreno, pues le paga 10.000 dólares con billetes marcados. Moreno compra cosas en Miami y, fresco, regresa a Bogotá. Pero al llegar a su despacho lo detienen, y el corrupto fiscal anticorrupción termina en la cárcel.



Ya entre rejas, para rebajar años de condena, Moreno comienza a ‘cantar’. Denuncia, como compinches de sus fechorías, a magistrados y exmagistrados de las altas cortes. Destapa la existencia del ‘cartel de la toga’, y el exmagistrado Francisco Ricaurte termina detenido. Acusa también a los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo. No obstante la gravedad de los delitos cometido por Moreno en Colombia, prima la petición de extradición exigida por EE.UU., pues el fiscal anticorrupción ha cometido el delito de cobrarle a Lyons sus servicios en dólares Entonces Colombia procede a extraditarlo, y los muchos años de cárcel que debe pagar Moreno quedan en suspenso. Y hasta podría no pagarlos...

Porque, en cuanto a extradiciones, hay mucho que contar. Es lo que hacen los periodistas Édgar Téllez y Jorge Lesmes en su libro 'Pacto en la sombra', ganador del premio Planeta, en el cual relatan pactos y acuerdos secretos de narcos extraditados, entre ellos un tal Orlando Sánchez, quien termina con visa de negocios. Tras recolectar documentos clasificados, testimonios, grabaciones y pruebas sobre cómo los narcos han pactado ciertos acuerdos, los periodistas encuentran que muchos lograron ventajosas salidas. Por ejemplo, dicen que un narco notable le dijo en un aeropuerto al exministro Carlos Medellín: “Tengo visa, y salgo y entro a USA cuando me da la gana”. Clara demostración de que a los delincuentes les va mejor si los extraditan. Moreno pidió que lo extraditaran.



Otro tema que nos une y nos desune con EE. UU. y preocupa a su embajador tiene que ver con el lamentable aumento de cultivos ilícitos, no obstante la campaña de erradicación. En Colombia, ese aumento nos preocupa mucho, y además nos preocupa el incremento de consumidores de coca en EE. UU. Es cierto que este país es el primer productor de coca en el mundo y donde los narcos mejor manejan ese comercio maldito. Pero también lo es que EE. UU. es el mayor consumidor de cocaína en el mundo, pues la droga, hábilmente camuflada, entra por costas, puertos y aeropuertos gringos. Luego en este problema, EE. UU. tiene alguna responsabilidad.



En esta tragedia continental y mundial, Colombia no es la única culpable. Es, por desgracia, el país que más sufre, más batallas da, más gente sacrifica, más tierras pierde. Luego esta lucha exige más acción de parte y parte. Cierto es que EE. UU. impuso la política antidroga y, nación rica, dólares ha dado para erradicar cultivos. Pero ha fracasado en no frenar el consumo interno y no detener matutes en los puertos. Entonces, en la lucha antidrogas urge cambiar estrategias. O llegar a la legalización, propuesta muchas veces. Pues, por ahora, solo hay países vencidos, mientras que los narcos siguen ganando la batalla hasta en los poderosos dominios de Donald Trump.





LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com