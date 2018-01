En 1964, con un retumbante apelativo, Ejército de Liberación Nacional, un grupo de descontentos se alzó en armas. Su intención era luchar contra las injusticias y defender a los pobres. Sin embargo, es fácil recordarlo, lo que hubo en el Eln desde el principio fue sangre y fuego, no propiamente en contra de presuntos enemigos, sino de algunos guerrilleros que le caían mal al jefe máximo: Fabio Vásquez Castaño, un hombrón que mide 1,90, quien había sido entrenado en Cuba por Fidel Castro en técnicas guerrilleras.

En El guerrillero invisible, obra de Walter J. Broderick sobre vida y milagros de Manuel Pérez –uno de los tres curas españoles que dejaron su oficio de pastores para venir a luchar al lado del Eln–, esa historia comienza cuando Fabio Vásquez, tras perdonarle la vida al ‘Paisa’, un joven guerrillero que quiso desertar, pretende fusilar al cura Pérez, quien cayó en desgracia por haber criticado conductas poco edificantes del jefe Ricardo Lara.



Aunque a Lara poco le importó el moralismo del cura Pérez, a Fabio Vásquez le chocó mucho. Entonces montó un tribunal militar para juzgar al cura y además a unos “barbudos” que, según Vásquez, iban a desertar. En todo caso, el cura Pérez logró salvarse y siguió luchando con el Eln, hasta que buenamente le llegó la muerte. Entre tanto, Fabio Vásquez, tan exigente, e intransigente, terminó destituido por sus compañeros. Y tuvo que huir a Cuba, en donde vive desde entonces feliz y tranquilo, mientras sus excompañeros del Eln siguen echando bala.



En 54 años de vida, las batallas del Eln no han sido liberadoras. Todo lo contrario: se han dedicado a matar, a secuestrar inocentes y a causarles al país y a los colombianos enormes desgracias. En ocasiones ha hecho el papelón de buscar un entendimiento con la sociedad, pero todo ha sido en vano. No obstante, quizás estimulados por los acuerdos de paz logrados con las Farc, jefes del Eln decidieron dialogar con el Gobierno, como lo hicieron tantas veces con otros gobiernos.



Esta vez, Ecuador se ofreció como sede para los diálogos. Y en Quito se reunieron jefes de ese grupo guerrillero y negociadores del Gobierno, encabezados por el exministro Juan Camilo Restrepo. Exigiéndole que no haya más secuestros y liberar a quienes siguen secuestrados, el Gobierno sostuvo conversaciones con el Eln que derivaron en un cese del fuego bilateral. Por primera vez en su historia, los ‘elenos’ dejaron de echar bala durante 3 meses. Ese período terminó en la primera semana de 2018.



Como el jefe negociador, Juan Camilo Restrepo, renunció a su tarea por tener compromisos anteriores indeclinables, el presidente Juan Manuel Santos nombró en su reemplazo al embajador en Cuba, Gustavo Bell. Pero el nuevo jefe negociador no había terminado de asumir el cargo cuando, concluida la tregua, los ‘elenos’ volvieron a echar bala. Asesinaron en Arauca a dos soldados y en otro lugar a dos policías, mientras compañeros suyos volvían a dinamitar los oleoductos Caño Limón y Transandino, con las consiguientes consecuencias: pérdida de petróleo, contaminación de las aguas de ríos y lagunas y enormes perjuicios para los habitantes de esas regiones. En esta ocasión las voladuras son particularmente graves, pues el precio del petróleo ha comenzado a mejorar, y desperdiciarlo en esa forma es un duro golpe a la economía nacional.



El desastroso comportamiento del Eln, con el asesinato de tantos inocentes, condenado por el país y por el mundo, puso otra vez a Colombia en pie de guerra. El clamor general es: no más bala. Llegar cuanto antes a un entendimiento pacífico. Y hay quienes siguen trabajando para conseguir que el grupo armado entre en razón. ¿Será posible? A pesar de tantas dificultades, lo único que los colombianos no podemos perder es la esperanza.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com