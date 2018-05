La capital, en el banquillo

Si de Bogotá se trata, quien realmente sabe de qué se trata se llama Germán Vargas Lleras.

En el interesante debate con los candidatos presidenciales, dirigido en Canal Capital por Yesid Lancheros y Érika Fontalvo, sobre la situación de la capital de la República, su complicado presente y su esperado mejor futuro, quien se sobró, en cuanto al conocimiento de la ciudad, de su historia y de su problemática, y quien hizo muy buenas propuestas para resolver como toca, lo que se debe hacer en la ciudad, fue el candidato Germán Vargas. Quien, por ser un auténtico rolo y por el hecho de haber sido concejal y congresista por Bogotá, les sacó enorme ventaja a sus competidores, los candidatos Humberto de la Calle, de Manizales; Gustavo Petro, de Ciénaga de Oro, e Iván Duque, de Bogotá pero de ascendencia paisa. Hizo falta el candidato antioqueño Sergio Fajardo.



Lo interesante del debate en Canal Capital fue que, gracias al buen manejo que le dieron los moderadores, los candidatos tuvieron tiempo de expresar sus opiniones y controvertir las propuestas con las cuales no estaban de acuerdo. Sirvió también para que Germán Vargas, que conoce bien a Bogotá y está bien informado sobre el desempeño que tuvo Petro como alcalde de esta ciudad, pudiera contradecir con cifras las cuentas alegres que hizo Petro sobre su desempeño como Alcalde Mayor de Bogotá. Según Vargas, las obras que Petro reclama como suyas no existen, o quedaron hechas a medias. En todo caso, las cuentas de Petro no cuadran con las de Vargas.

El tema más controvertido durante el debate en Canal Capital fue el trasporte urbano. Los candidatos Humberto de la Calle, Germán Vargas e Iván Duque apoyaron el proyecto de metro elevado, propuesto por la administración Peñalosa y cuyos estudios van viento en popa. Entre tanto, Petro insiste en hacer el metro subterráneo, no obstante haberse demostrado que, por costos muy altos y problemas de suelos, no es posible hacerlo. Sin embargo, Petro dice que de llegar a ser presidente, hará el metro subterráneo. Con esa propuesta irrealizable, Petro está engañando a mucha gente.



TransMilenio (TM) fue otro tema debatido por los candidatos. Vargas habló del desorden que vivió la ciudad cuando buses y busetas rodaban sin orden ni control por calles y carreras. Así nació la ‘guerra del centavo’. Esa modalidad, ideada por los conductores para redondear sus bajos ingresos, resultó peligrosa e incómoda para la ciudadanía. Por eso, al llegar a su primera alcaldía, Enrique Peñalosa estableció TM. Con los buses encarrilados, el tráfico se organizó y funcionó perfectamente. Y, como entonces el alcalde Mockus ya había despertado el espíritu cívico, Bogotá comenzó a ser ciudad modelo.



En 2004 llegó a la alcaldía Lucho Garzón. Él retardó el ritmo que traía la ciudad. Sin haber hecho gran cosa, sí financió un proyecto para que TM rodara por la carrera 7.ª. Lo sucedió Samuel Moreno, quien ganó la alcaldía porque ofreció hacer el metro. Metro no hizo, pero con Iván —su hermano— y un combo de contratistas corruptos destrozaron la ciudad y la dejaron arruinada. Y TM, un programa que exigía continuidad, Moreno y después Petro lo frenaron. El sistema comenzó a colapsar. Por ser un medio de trasporte indispensable, esta administración, poco a poco, lo está recuperando.



El debate en Canal Capital sirvió para poner a Bogotá en primer plano y para que los candidatos hicieran buenas propuestas para resolver sus problemas. También, para que Germán Vargas le bajara el moño a Gustavo Petro, quien como candidato presidencial se promueve como ejecutivo y administrador.



Pero, en Bogotá, lo mejor que hizo Petro fue utilizar la alcaldía para montar su campaña presidencial. Ahora, como candidato, engaña a la ciudadanía, pues ofrece hacer obras que, como está demostrado, son imposibles de hacer.



