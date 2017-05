Derechos inalienables

Después de debatir durante 9 horas la conveniencia, o inconveniencia, del referendo sobre adopción, propuesto por la senadora liberal Viviane Morales y promovido por su segundo esposo, Carlos Alonso Lucio –ahora reverendo abate cristiano–, la Comisión Primera de la Cámara lo hundió por inconveniente. Doce representantes votaron a favor, pero 20 votaron en contra. El debate, trasmitido por TV, permitió que miles de colombianos entendieran, en realidad, de qué se trataba. Aunque para muchos era claro que tras la aparente defensa de los derechos de los niños lo que había en el fondo era el propósito de impedir que personas de la comunidad LGBTI pudieran adoptar, fue interesante oír las diversas opiniones de los congresistas. Así supimos mucho mejor por dónde va el agua al molino.



Para entender mejor lo que está pasando, en primer lugar hay que tenerse en cuenta el desprestigio de los partidos políticos. Los ciudadanos ya no se afilian a los partidos y los afiliados ya no hacen proselitismo. Porque las ideologías ya no cuentan, o no se tienen en cuenta, pues, hoy, lo que vale es el interés personal de cada político. Claro que hay políticos practicantes, dedicados, altruistas, pero son una minoría. Y a pesar de ellos, los partidos están de capa caída. Y por eso han surgido en todo el continente. Y en Colombia sus fieles están participando de lleno en política, como pudo comprobarse en el plebiscito por la paz.



Entre las muchas nuevas iglesias que hay hoy en Colombia, dicen que la más numerosa es la iglesia cristiana. Le calculan 13 millones de fieles, entre los cuales se cuentan la senadora liberal Viviane Morales y su esposo, el reverendo Carlos Alonso Lucio. Teniendo en cuenta esa circunstancia, y sin hilar muy delgadito, se puede presumir que detrás de la piadosa defensa de los niños sin hogar hay también, de parte suya y en vísperas de elecciones, claros intereses políticos.



Volviendo al debate sobre el referendo, fueron muy interesantes los aportes de los ministros del Interior y de Salud, y de las delegadas de la Fiscalía, de la Defensoría de los Derechos Humanos y de la delegada del Ministerio de Hacienda. Cada cual, de acuerdo con sus conocimientos, sus obligaciones y su idoneidad, fue dejando en claro que ser homosexual no es peligro alguno para la salud y la formación de los niños. Y que impedir que la comunidad LGBTI y la gente soltera, viuda, divorciada pueda adoptar un niño, no es solo discriminatorio, sino perjudicial para los niños a quienes se pretende proteger, pues se estaría violando el derecho inalienable de los niños, como es el de tener una familia. Que muchos, por fortuna, ya la tienen y la podrán tener, porque el referendo que lo impedía quedó sepultado para siempre.



Por otra parte, en el debate fue muy clara la intervención de la delegada del Ministerio de Hacienda. Ella dijo que, por ahora, el Estado no tendría con qué financiar el referendo. Y yo creo que habría sido una locura tener que botar 280.000 millones de pesos para darles gusto a la senadora Viviane Morales, a su esposo y a los fieles que apoyaron su propuesta en momentos tan difíciles.



Porque resulta que los maestros de todo el país están en huelga, porque el Gobierno les dice que no tiene dinero para atender todas sus peticiones. Y también están en huelga los habitantes del Chocó, porque el Gobierno, a pesar de que ha invertido más que otros gobiernos en ese departamento, por ahora no tiene la plata que se necesita para resolver todas las necesidades que tienen los chocoanos. De manera que, en buena hora, se evitó la obligación de financiar el costoso referendo.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com