Pelea de hermanos

¿Quién habría podido imaginar en los tiempos de Alejandro Magno que casi dos mil cuatrocientos años después de su nacimiento el nombre de la cuna del legendario conquistador llevaría a miles de personas a lanzarse a las calles de Grecia para reclamar su propiedad exclusiva?



Eso está ocurriendo ahora. Al grito de “¡Macedonia es nuestra!”, más de cien mil griegos llenaron en días pasados la emblemática plaza Syntagma de Atenas, frente al parlamento griego, ante la versión de un posible compromiso en un pleito de 27 años con la república de Macedonia. La manzana de la discordia es un legado glorioso que griegos y macedonios se disputan con creciente pasión en lugar de compartirlo.

Los griegos no soportan que la que antiguamente fue parte de un imperio común y desde 1991 es la república independiente de Macedonia utilice este nombre ni que haya bautizado con el de Alejandro el aeropuerto de su capital, Skopie, y la principal autopista del país. Para Atenas, lo primero constituye una usurpación histórica y lo segundo, una provocación porque los nombres de Macedonia y Alejandro están indisolublemente unidos a Grecia como símbolos del helenismo.



Durante la antigüedad clásica, Macedonia fue el Estado griego donde nació y reinó Alejandro Magno. También se llama así la región de los Balcanes donde estuvo ese Estado, cuyo territorio comparten ahora Grecia y la nueva república. Por la confusión que el nombre genera entre esta última y la región macedónica griega, en la caldera que ha sido durante siglos la península de los Balcanes se está cocinando otra confrontación entre pueblos venidos del mismo tronco.



Con el paso se los siglos, Macedonia fue sucesivamente Estado griego, provincia romana, bizantina y otomana, territorio anexado a Grecia y parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, más tarde convertido en el Reino de Yugoslavia. Ocupado por las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, resucitó como Estado independiente al ser liberado por los aliados en 1945 y pasó después a ser la Yugoslavia socialista bajo el mando del mariscal Josip Broz Tito. Tras la muerte de Tito, en 1980, la federación se desintegró y sus seis repúblicas se independizaron.



Los Balcanes siempre fueron un foco de grandes confrontaciones. Allí comenzó, en 1914, la Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentaron Alemania, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y Bulgaria, de un lado; y del otro, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia, aliados de Grecia, Serbia y Montenegro. En el conflicto actual están involucradas las potencias occidentales y Grecia de un lado, y del otro, Rusia, que interviene en defensa de la mayoritaria población eslava. La discusión ha despertado en Grecia sentimientos ultranacionalistas y religiosos, pues la Iglesia ortodoxa se incorporó a ella y es acusada por el Gobierno de hacerles el juego a grupos neonazis, como Aurora Dorada, uno de los más agresivos contra Macedonia.



Del legendario imperio de Alejandro solo queda hoy una disminuida Grecia junto al mosaico geográfico, único en el mundo, constituido por las nuevas repúblicas, que comprenden cinco naciones, cuatro culturas, tres lenguas, dos alfabetos y siete religiones. En el corazón de esa amalgama de pueblos se ventila la disputa que le ha impedido a Macedonia ingresar a la Unión Europea y a la Otán, aunque sí pudo hacerlo a la ONU y al Fondo Monetario Internacional.



Desde la tragedia de Caín y Abel que relata la Biblia, nada bueno han traído las peleas entre hermanos. Pero la humanidad no aprende. Lo prueban las interminables discordias, enfrentamientos y pugnas intestinas que no solo aquejan a Grecia, sino también a muchos otros países, como Colombia. Los milenios de historia en el caso griego y los dos siglos de nuestra vida republicana no han sido suficientes para aprender que lo primero que necesita un país para progresar es vivir en paz.



LEOPOLDO VILLAR BORDA