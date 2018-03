Estados Unidos está despertando de la pesadilla

Donde menos se esperaba, saltó la liebre del ‘antitrumpismo’ en Estados Unidos. A ocho meses de los comicios en los que los estadounidenses renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el Partido Demócrata acaba de obtener una victoria regional que resonó en todo el país porque anunció lo que podría ocurrir en noviembre próximo.



Se trató de la elección realizada el 13 de marzo en un distrito de Pensilvania donde Trump arrasó en 2016, para reemplazar al representante republicano Tim Murphy, quien renunció en medio de un escándalo. Aunque el ganador solo ocupará la curul por siete meses, demócratas y republicanos se la jugaron a fondo por sus candidatos.

El republicano, Rick Saccone, invirtió diez veces más recursos que su rival, y Trump viajó tres veces a Pensilvania para acompañarlo en eventos proselitistas, además de enviar en su ayuda a los miembros más cercanos de su entorno: el vicepresidente Mike Pence; el secretario del Interior, Ryan Zinke, su hija y consejera Ivanka Trump, su asesora Kellyanne Conway y, finalmente, Donald, jr., su hijo mayor, quien superó a su padre en el cierre de la campaña con un discurso en el que acusó a los demócratas de “odiar a Dios y a la patria”.



Nada de esto pudo contra el sentimiento antigobiernista que ha cobrado fuerza en Pensilvania, como en otras partes de Estados Unidos. El ganador fue el candidato demócrata Conor Lamb, un veterano de la Marina y exfiscal federal que hacía su debut en la política nacional. Aunque su margen de victoria fue de solo 627 votos sobre un total de 228.378 y el anuncio no se formalizó el mismo día por faltar unos votos del exterior, se dio por descontado que estos ya no cambiarían el resultado. Esta fue la cuarta victoria de un demócrata sobre un republicano desde cuando Trump llegó a la Casa Blanca.



Los dos primeros reveses republicanos ocurrieron el 7 de noviembre pasado, cuando Ralph Northam ganó la gobernación de Virginia contra Ed Gillespie y Phil Murphy, exembajador en Alemania durante la presidencia de Barack Obama, venció a Kim Guadagno, la vicegobernadora de Nueva Jersey, por la gobernación del estado. La tercera fue la de Doug Jones el 12 de diciembre en Georgia sobre Roy Moore, otro candidato apoyado por Trump, para llenar la vacante que dejó en el Senado el actual fiscal general, Jeff Sessions.



El triunfo de Jones fue un batacazo electoral aún mayor que el de Lamb en Pensilvania porque ocurrió en el sur profundo de Estados Unidos, donde prevalecen los prejuicios raciales y la mentalidad retardataria que caracteriza a Trump. La curul que ocupaba Sessions fue un monopolio republicano durante tres décadas, y se creía impensable que un demócrata pudiera ganarla. Pero lo impensable sucedió. De nada le valió a Moore el apoyo de la Casa Blanca y la plana mayor del Partido Republicano, como tampoco sirvió el que le ofrecieron este mes en Pensilvania al derrotado Saccone. Es claro que los estadounidenses están despertando de la pesadilla de Trump, lo cual no debe sorprender a nadie. Lo sorprendente sería que un pueblo con una tradición democrática tan respetable no reaccionara después de más de un año de presenciar su comportamiento arrogante y caótico.



El hecho de que los electores hayan favorecido a los candidatos de la oposición en regiones tradicionalmente republicanas o votaran por Trump en 2016 muestra que en las filas de sus partidarios está cundiendo la desilusión y que no está lejano el ocaso del personaje cuya elección conmocionó hace dieciséis meses a medio Estados Unidos y al mundo entero. Es pertinente recordar la célebre sentencia de Lincoln citada infinidad de veces durante los últimos ciento cincuenta años: “Se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo o a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.



LEOPOLDO VILLAR BORDA