El viacrucis del peatón

En un país donde se violan tantos derechos –comenzando por el derecho a la vida–, podría parecer exótico que alguien reivindique el derecho a caminar. Sin embargo, en las ciudades colombianas y especialmente en Bogotá hace falta que las autoridades protejan en forma decidida ese derecho, cuya violación por diversos actores del acontecer urbano está haciendo cada día más difícil la vida del peatón.



No se trata del sueño de retroceder la ciudad a los tiempos en los que se podía caminar plácidamente y sin obstáculos por las principales avenidas. Es decir, a la época en la que el concepto mismo del placer de caminar todavía no había sido reemplazado por la expresión insípida de ‘movilización peatonal’.

En esto, como en muchas otras cosas, ya no hay marcha atrás. Pero es posible, al menos, aspirar a que se aplique lo que recomiendan los estudios sobre la materia y lo que contemplan los códigos en defensa del peatón. Más aún si se piensa que todos somos peatones: camina el ciclista para tomar su bicicleta, el que utiliza su automóvil para llegar a él, el que sale a la calle o va a la estación para tomar el taxi o el bus que lo llevará al trabajo, al lugar de estudio, al banco o al mercado.



Entre los que más caminan están los jubilados, que se desplazan principalmente cerca de su entorno. Para ellos es más penosa la aventura de enfrentarse todos los días con los estorbos en el espacio público, que les impiden caminar y además ponen en peligro su integridad física. No es solo la azarosa y muchas veces fatal proeza de cruzar calles y avenidas, sino los huecos y otros accidentes del terreno en las aceras, la invasión de estas por vehículos, motos y bicicletas, la basura y la mala iluminación.



Un ejemplo que muestra la incapacidad de la Alcaldía para hacer respetar a los peatones es la invasión de varios sectores de una vía arteria como la avenida 127 entre la avenida Suba y la avenida Boyacá por los concesionarios de vehículos, que los exhiben a lo ancho de las aceras y obligan a los transeúntes a caminar por las calzadas.



No es de extrañar que los peatones sean las principales víctimas de accidentes fatales en la ciudad: el 48 por ciento del total, en el cual los adultos mayores representan la mayoría, según lo publicó en agosto pasado el programa Bogotá Cómo Vamos. No siempre la culpa es de los conductores, pues hay casos en que el accidente es causado por la imprudencia de un peatón al cruzar la calle sin esperar al cambio del semáforo o al caminar a mitad de la vía, sin utilizar los puentes peatonales o los pasos de cebra. Pero esta es la excepción. Lo cierto es que el peatón es el más vulnerable de todos cuantos sufren el caos del tránsito que ahoga a Bogotá, al cual se agrega la pavorosa y creciente inseguridad.



El Código Nacional de Tránsito pone acento en lo prohibido para los peatones, como transitar por los espacios destinados a los vehículos y cruzar las vías por sitios no permitidos. El Código de Policía también subraya la necesidad de que los peatones respeten las señales de tránsito, pero consagra su derecho preferente, lo mismo que el de los ciclistas, a usar las vías y zonas diseñadas para ellos.



Lo que no está consagrado explícitamente, como debería ser, es el derecho al que alude la ‘Guía práctica de la movilidad peatonal urbana’ publicada por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, al enumerar “los requerimientos mínimos para que el peatón, en especial aquel con movilidad reducida, pueda transitar agradablemente por la ciudad”. Dicho en español castizo y sencillo: el derecho a caminar. Algo que los invasores del espacio público niegan a los bogotanos, como no ocurría ni siquiera en la satrapía creada por García Márquez en ‘El otoño del patriarca’, donde el derecho no estaba vedado sino reglamentado por decretos que exigían, por ejemplo, pagar un impuesto para poder “caminar por la sombra”.



LEOPOLDO VILLAR BORDA