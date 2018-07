La oposición que merecemos

El uribismo hizo una oposición sistemática, desestabilizadora y antidemocrática. Necesitamos una distinta, dispuesta a dialogar cuando sea posible, firme para controlar y denunciar cuando sea necesario. Nos la merecemos.



Los ganadores de la contienda electoral reclaman ahora una oposición dócil, sumisa, “de acuerdos”, “por el bien del país”. Mucho daño hicieron durante ocho años, cuando recurrieron a la hipérbole, complejizaron lo simple, simplificaron lo complejo y no dudaron en divulgar la mentira para asentarla en las mentes de sus simpatizantes.

Que las Farc se tomarían el país, cuando no fueron siquiera capaces de hacer elegir a un solo congresista; que una tal ideología contenida en el acuerdo de paz sacaría a los menores de la órbita educativa de sus padres, impondría el libertinaje y acabaría con la libertad religiosa, cuando lo único que se pretendió fue garantizar la equidad de género; que la guerra continuaba a mansalva, cuando los indicadores mostraban lo contrario, advertían, a diestra y siniestra. Se transformaron en discos rayados con el cuento de que nos encontrábamos ad portas de convertirnos en Venezuela. Del lenguaje contra las instituciones ni hablemos. “Si hay segunda vuelta, harán todo lo posible para comprar las elecciones y hacer fraude”, atizaba el expresidente Uribe desde sus redes sociales.



“Voy a dedicar todas mis energías a unir el país”, afirmó Iván Duque. Después de semejante ejercicio de división, en el que participó como miembro de la bancada uribista, uno no sabe si peca por ingenuo o por cínico. Cualquier aproximación debe partir del reconocimiento de los 8 millones largos de personas que no le dieron el voto. La política consiste en la persuasión, y el próximo presidente está en su derecho de persistir en convencer. Lo que sí no puede, y no debemos permitírselo, es sentar dudas sobre la conveniencia de pensar diferente so pretexto de que ello fracciona al país.

El éxito de Uribe podrá tentar a muchos con replicar el camino. Nada más equivocado. Si ellos hicieron una oposición sistemática, esta debe volcarse a lo temático; si ellos divulgaron falsedades, esta debe vocear verdades; si ellos se movieron en torno a resentimientos y odios, esta debe concentrarse en las ideas y no en los individuos; si ellos obedecieron a un líder mesiánico, esta no solo debe reconocer liderazgos colectivos, sino fomentarlos. Si ellos destruyeron, esta debe construir.



La oposición que merecemos está llena de propuestas y defiende a capa y espada las libertades individuales, los derechos de las minorías y el acuerdo de paz. Conversa con el Gobierno y los ciudadanos porque entiende que la interlocución no significa entrega. Apoya aquello que considera beneficioso para el país, busca acuerdos donde se puedan lograr y resiste lo que estima malsano e inconveniente.



Nueva legislación refuerza el papel de la oposición y le da financiamiento. La oposición que merecemos los invierte para formarse porque, consciente de la necesidad de conquistar adeptos, tiene la mira puesta en llegar al gobierno y, con ese objetivo, contempla la posibilidad de un gabinete en la sombra.



Un gabinete en la sombra podría no solo fortalecerla como fuerza política, sino también enriquecer la deliberación. Un esquema gobierno-oposición de argumentación-contra-argumentación mejora el debate en democracia y organiza la discusión. La asignación de figuras de la oposición en carteras específicas les provee conocimiento, los prepara para el servicio público y los da a conocer como posibles funcionarios del futuro.



La oposición que necesitamos entiende que la decencia no se equipara con la debilidad. Merecemos una oposición decente.



LAURA GIL