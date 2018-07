“Este es el gobierno de Iván Duque”, concluyó la senadora Paloma Valencia dos semanas atrás. Lo hizo a los gritos, en tono provocador y casi amenazante, poco después de lograr las modificaciones de la justicia especial para la paz que exigió el uribismo. Este no es el gobierno que merecemos.

Una propuesta política se impuso en las urnas, y se entiende que el presidente electo gobernará conforme a ella. Lo hará para todos nosotros, sus simpatizantes y sus opositores. La democracia necesita un Ejecutivo que se mantenga respetuoso del disenso, abierto a la crítica, dispuesto al diálogo, desprovisto de espíritu revanchista, alejado del sectarismo y listo para la rendición de cuentas.



Que las cosas cambiaron desde la victoria electoral de la coalición del Centro Democrático resulta evidente. Los asesinatos de líderes sociales comenzaron de tiempo atrás, y las amenazas a los periodistas y columnistas marcaron el conflicto. Pero ¿cuánto hace que no vivíamos unas semanas tan malas? Los extremos, de lado y lado, parecen desbocados, y las palabras del presidente electo tienen peso para contenerlos.



“El periodismo no es amigo del poder; lo vigila”, reza la propaganda de un medio cuyo gerente parece no entender sus propias cuñas. Requerimos un gobierno que sí lo comprenda y hasta sea capaz de explicarlo. Iván Duque no dudó en condenar las intimidaciones de las que fueron objeto la mesa de RCN Radio, La Silla Vacía, María Jimena Duzán y tantos más. Pero, cada vez que insiste en la unidad del país, sin más aclaración, demerita el periodismo, la opinión y sus logros. Cuando este oficio se hace bien, construye pensamiento crítico, la antípoda de la homogeneidad.

“Voy a entregar todas, todas mis energías por unir a nuestro país. ¡No más divisiones!”, insistió el futuro mandatario. ¿Puede una democracia presentarse como masa uniforme sin fraccionamientos, enfrentamientos y discusiones? Mucho más clara se vislumbra la sospecha ante la visión contraria cuando insistió: “Este país no se merece que en este momento, en una gran transición generacional, dejemos que se nos infunda odio y fractura, y se nos invite a la movilización popular simplemente por inercia”.



El presidente que necesitamos no confunde oposición con odio ni fomenta la animadversión ante la diferencia. No estigmatiza, no señala. Argumenta, persuade, conversa con los ciudadanos y con la oposición y enseña a discrepar en democracia. Logra acuerdos cuando son posibles y no teme a la búsqueda de puntos de encuentro. No escapa al debate bajo el falso paraguas de un sueño ingenuo de unidad, que desconoce las diversidades propias de una sociedad libre, sino que enfrenta los cuestionamientos y los responde. Discierne el poder de la palabra y no avala el lenguaje que equipara al otro con el enemigo.



El gobierno que merecemos hace corte de cuentas con el pasado, pero no sucumbe ante el revanchismo. No construye listas de funcionarios para vengarse. Tampoco sufre de síndrome de Adán, sino que conserva o continúa en la realización de aquello que considera beneficioso para el país y abandona o reforma lo que considera inconveniente; no justifica fracasos con espejos retrovisores.



El gobierno que merecemos no calla y sí actúa ante quienes quieran aprovechar la llegada del nuevo gobierno para sembrar violencia. No se deja llevar por los radicalismos, no empodera a los agentes de ofensas, insultos y mentiras, no reacciona inmerso en el calor del momento y no juega al avestruz ante los excesos de los más áulicos colaboradores. No cae en el populismo ni gobierna en función de encuestas. Hace lo correcto, no lo popular.



Merecemos un presidente que entienda que el respeto a la oposición no constituye deslealtad, ni a su plataforma ni a su electorado. Nos merecemos un presidente demócrata.



LAURA GIL