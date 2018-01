No hay que ser muy Grinch para saber lo que nos deparará el 2018. Lo sospechamos, lo presentimos, lo sabemos: poco de bueno nos espera. Este año estará marcado por una anarquía creciente en el escenario internacional, provocada por el repliegue de Estados Unidos y el consiguiente declive del multilateralismo, así como por un deterioro de las instituciones de las democracias, que no podrá ser compensado por un panorama económico un poco más prometedor.

Las teorías de toma de decisión basadas en actores racionales muestran limitaciones para entender el entorno global. La razón escasea, y eso vuelve el mundo más peligroso.



La Casa Blanca está ocupada por un impredecible Trump. No solamente pone en juego la alianza transatlántica de seguridad, cuestiona de hecho la necesidad de acción de EE. UU. en el mundo. No se trata de un aislamiento per se –EE. UU. mantiene presencia global– sino de una abdicación de responsabilidad, sostiene el profesor Richard Haass, que se traduce en la renuncia a jugar un papel de liderazgo. China, que tiene con Xi Jinping el líder más fuerte desde Mao Zedong, y Rusia, marcada por la voracidad de Vladimir Putin, aprovecharán.

Los tests nucleares del inestable tirano de Corea del Norte están provocando un escalamiento militar en la península, y una confrontación no se puede descartar. La supervivencia del acuerdo nuclear con Irán pende de un hilo y las manifestaciones en contra del régimen vuelven más improbable la venia de Trump. La amenaza de un ataque cibernético que pueda paralizar la actividad económica en Occidente está latente y ni siquiera los países más ricos están preparados para afrontarla. La manipulación de redes sociales y medios de comunicación para afectar procesos electorales se acentuará; la injerencia de Rusia en la elección de Estados Unidos no constituyó un caso excepcional.



El presidente Trump encarna el mayor factor de incertidumbre. Se sirve de las reglas de la democracia para limitarla, pide la prisión para sus rivales políticos, usa el Twitter como un arma de combate, empodera a los sectores más excluyentes de la sociedad, da marcha atrás en la protección de las minorías y hasta se atreve a hacer guiños al nacionalismo nazi. La arquitectura de controles y equilibrios de la democracia de Estados Unidos está bajo ataque. ¿Hasta cuándo resistirá?



La buena marcha de las economías desarrolladas le ha dado a Trump cierto margen de maniobra para volver al pasado del proteccionismo y el trickle-down economics. Los republicanos juegan al avestruz y se niegan a reconocer que no hay un demócrata en la Casa Blanca. Los avances de la investigación sobre la colusión de la campaña Trump con Rusia no harán más que agravar su conducta errática y provocadora. Un triunfo demócrata en las legislativas de noviembre se vislumbra como un rayo de esperanza en este 2018.



Más cerca, las cosas no están mejor. Venezuela va de mal en peor, pero Maduro está bien. Completó el control de los poderes, dividió a la oposición, mantiene el apoyo de los militares, logró limitar el aislamiento internacional y se prepara para las elecciones presidenciales en condiciones favorables. No se ve transición cerca.



En Colombia predominará el rechazo al presidente que acabó con las Farc, y la implementación de la paz seguirá en riesgo. Un candidato de la talla de Humberto de la Calle no logrará despegar. A Sergio Fajardo le faltará contundencia. Iván Duque, que podría construir una derecha conservadora en lo económico y progresista en lo social, cargará con el extremismo de su partido. Germán Vargas continuará estancado y seguirá mal rodeado. El Eln seguirá sin negociar y la economía, sin repuntar.



Aun así, ¡feliz año para todos!



LAURA GIL