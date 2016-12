Pasó la reforma tributaria y con ella la reducción del IVA para los tampones y toallas higiénicas. Muchas mujeres celebraron contentas porque se trata de una renta verdaderamente violenta: una vez al mes, por siete días, durante ocho veces al día. Medio centenar de tampones mensuales que ya no tendrán que pagar un impuesto del 16, sino uno del 5 %. Tremendo alivio para 20 millones de mujeres colombianas que hoy brindan por el Congreso y el ingenioso Ministro de Hacienda.

No es por aguar la fiesta, pero me temo que aquí nada va a pasar y seguiremos endeudándonos para poder sobreaguar la regla mensual. Los precios de las toallas y tampones seguirán tan altos como la niebla. Los fabricantes no van a bajar los precios en el 11 % que les acaban de recortar, gracias a la supuesta reforma tributaria estructural. A nosotras nos será igual de caro menstruar.

Esto solo servirá para engordar las ganancias de Familia y Kimberly Clark, dos de las multinacionales que están detrás de este negocio femenino de sangrar. Las mismas firmas que hace unos días fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por establecer un acuerdo de precios para vendernos pañales a costos astronómicos. Las mismas que una y otra vez han incurrido en esta práctica para impedir que compremos cuadernos a precios razonablemente modestos.

Deberíamos mirar lo que está pasando en el resto del mundo y dejar de comprar toallas y tampones como si fuéramos borregos. Las copas de silicona son el sustituto de las toallas femeninas para un mundo moderno, gracias a sus precios razonables y a sus efectos menos nocivos sobre el medioambiente. Una solución que hoy recomiendan tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea, con un costo de 50.000 pesos por una sola vez y hasta la vejez.

La ausencia de estos productos en nuestros mercados es la que envalentona a los industriales para que nos fijen los precios de los tampones y las toallas como se les dé la gana. Un abuso sistemático gracias a la falta de competencia y productos sustitutos, como para que ahora, además, nos vengan con el cuento de que tendremos un alivio porque pagaremos menos tributos.

PAOLA OCHOA

@PaolaOchoaAmaya