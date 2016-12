La paz os dejo...

El uribismo siembra en cada gesto, pronunciamiento y declaración un terror infundado y mentiroso sobre el futuro del país. Sus áulicos –sobre todo en las redes– tienen convencido a un grupo de compatriotas –que afortunadamente es cada vez menor– de que el proceso de paz va a llevar a los colombianos al averno. Y de allí no podremos escapar jamás. El fuego perpetuo de los infiernos consumirá y torturará lentamente las almas, los cuerpos y el futuro de todos los que tenemos la desgracia de vivir bajo el inevitable reinado maléfico del demonio del proceso de paz.

Según Uribe y sus mentirosos de oficio, Juan Manuel Santos no es más que la misma encarnación del patas con el que nos asustaban las abuelas. Según los enemigos de la paz, la perfidia del primer mandatario nos arrastrará a todos a la perdición. Hágame el bendito favor. Ahora quien precisamente ha recibido los más altos reconocimientos de todos los hombres de buena voluntad, como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz y las bendiciones del papa Francisco y de esa misma Iglesia que celebró ayer la llegada del Hijo de Dios, para no hablar de la entronización reiterada que ha llegado a nombre de quienes son los soberanos de los reinos del bien y del mal, es el mismísimo artífice de la perdición de la nación.

La mentira es el ropaje con el que se disfrazan aquellos que no tienen autoridad moral o argumentos provenientes de la razón. Ahora, lo último que faltaba, han soltado la especie de que Santos es un dictador en ciernes que ya tiene pactado con las Farc no hacer elecciones en el 2018. Dado que las otras calumnias y falsedades circuladas en contra del proceso de reconciliación lograron su efecto en el plebiscito, reconocidas en aparente trance alcohólico por el gerente de la campaña que comandó la lucha del uribismo contra el proceso de paz, no se puede despreciar el alcance de semejantes afirmaciones y barbaridades.

Vuelven a enfilar los misiles de la infamia y la falacia contra la reconciliación nacional, con el exclusivo propósito de seguir alimentando la incertidumbre y el miedo para crear una nueva coalición del odio que los lleve a la presidencia en las próximas elecciones.

Se equivocan. Las cosas no les están quedando tan fáciles. Como dijo Jesucristo, “La paz os dejo, la paz os doy” (Juan, 14:27). Las realidades son de verdad tozudas y se imponen finalmente. Los hechos de tranquilidad y reconciliación se revelan –tarde o temprano– a las gentes de disposición generosa y de buen corazón. Eso es lo que demuestran los dividendos de la paz que ha recibido el país en unos pocos meses. Como lo reportara EL TIEMPO, al cierre del 2016 se sabe que han existido decenas de miles, y estamos hablando de almas, de vidas, de familias, que se han ahorrado el dolor de la muerte, de la barbarie, del terrorismo.

El uribismo es adepto a lo que llamaban los gringos durante la guerra de Vietnam el ‘body count’, es decir, usar los muertos como indicador de éxito de la guerra. Aplicando en aras de discusión esa macabra e inaceptable lógica, la paz tiene derecho a reclamar los muertos que ha evitado. En el mandato de Santos, un millón menos de personas han sido víctimas de la guerra. Se han ahorrado las tristezas del terrorismo y de la violencia. No ha muerto un solo soldado o guerrillero desde que se firmó el cese del fuego bilateral. ¿Se imaginan ustedes los cientos de miles de madres que pudieron dormir en regocijo y tranquilidad en Navidad, sabiendo que su hijo militar, policía o combatiente llegará a casa para celebrar el Año Nuevo? Los cínicos de la mentira se retuercen ante estos hechos porque les empañan su codicia electoral y su ambición de poder.

Dictum: Feliz 2017. Que llegue lleno de amor, paz y felicidad.

GABRIEL SILVA LUJÁN