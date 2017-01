La Aurora, paraíso de Colombia

Una de nuestras culturas más ancestrales y que, gracias a algunos quijotes, se niega a desaparecer es la llanera. ¡Ah!, ese Llano que si no es el infinito se le parece y que, gracias a su lejanía, ha podido perpetuar sus inmensos valores, que vienen desde la Colonia y que en los albores del siglo XIX nos brindaron el bien supremo de la libertad cuando los “centauros indomables” de Bolívar cruzaron el Ande y se aparecieron por las tierras de Boyacá.



Estos dos últimos gobiernos que ha tenido Colombia miraron los Llanos, con mirada torpe por cierto, y conceptuaron que no producen nada y decidieron alentar a empresarios poderosos y garosos para que sembraran con palma, arroz y soya esos pastizales que “no producen nada”. ¡Torpes e ignorantes! Ese Llano inmenso produce agua, la riqueza del futuro. Pero hay, por suerte, hombres valientes y visionarios que luchan por conservar la riqueza natural, hídrica y cultural de ese Llano inmenso y hermoso. Son ya varios, y aumentan cada día, los dueños de hatos que convierten sus propiedades en Reservas Naturales de la Sociedad Civil y se niegan a venderlas a poderosos oferentes, como son los petroleros y los ricos empresarios del agro. Entre los salvadores están Jorge Londoño y su Fundación Palmarito Casanare, que dirige Alejandro Olaya. Ellos son los que están salvando el caimán llanero. El sabio Humboldt midió uno de ellos. Tenía 6,40 metros, lo que los convierte en los más grandes del mundo, más que los muy publicitados del África.



El otro hacendado es Armando Barragán, y su esposa, Ligia, cuyo hato La Aurora, en Casanare, posee la mayor concentración de animales silvestres de Colombia y por ello se convierte en el destino natural más completo, apetecido e interesante del país. Ofrece al turista inteligente y serio siete cosas: paz, belleza paisajística, amabilidad de los dueños y los llaneros, fauna, posibilidad de aventura, excelente comida y espectáculo de la cultura llanera tradicional. La paz es total. Las sabanas, los ríos, las matas de monte, los amaneceres y los atardeceres, todo allí es memorable. Entre el ganado pacen libremente miles de chigüiros y centenares de venados. Pueden verse anacondas gigantescas de hasta 10 metros de longitud totalmente inofensivas. Por fototrampeo, se sabe que hay ya 19 jaguares (el tigre americano) y decenas de pumas (el león americano). Estos felinos no es fácil verlos porque son de hábitos nocturnos. Tienen abundante comida de potros, chigüiros y venados.



Hay centenares de babillas, ya se han liberado en algunas lagunas del hato caimanes (el cocodrilo americano). Hay zorros, tortugas, puercos salvajes, picures, zarigüeyas, tigrillos, armadillos, iguanas, matos, osos hormigueros... Científicos y cadenas de televisión de todo el planeta han venido a La Aurora a hacer estudios y filmaciones. La riqueza en aves es impresionante: se han fotografiado 350 especies, que van desde águilas, gavanes –que son las garzas más grandes que existen– hasta decenas de colibríes. Varias especies son endémicas. Quizás sea La Aurora el único hato que se preocupa por hacer el trabajo de campo con potros y reses a la manera tradicional.



Otro atractivo, y no ciertamente el menor, es ver a Nelson Barragán, quien es compositor, músico, poeta, pintor y administrador del hato, deleitar a los turistas con toda la gama de instrumentos y música llanera. Sus hermanos Jorge, Julio y Ovidio le colaboran como anfitriones de los visitantes. En vehículos apropiados, los turistas se desplazan por las sabanas mirando y fotografiando los animales. Todo el año es buena época para visitar La Aurora, siendo la mejor esta temporada de verano. La Aurora es el paraíso de Colombia.



Andrés Hurtado García