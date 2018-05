De copas con los candidatos

Después de ver los debates, quedan varias cosas claras. Lo primero es que de todos los candidatos presidenciales, el más divertido para echar whiskey sería Germán Vargas Lleras. Los cuentos que se echarían entre trago y trago serían buenísimos y uno se reiría a carcajadas de apuntes codificados con la exquisita crueldad y la mordaz filigrana de la inmensa minoría. Comentarios agudos, incorrectos, de esos que están muy al borde de caer en precipicios racistas, machistas y sobre todo, clasistas.

En los whiskeys con Petro, el tipo fijo no dejaría hablar a nadie y arrancaría cada frase con un muy condescendiente "lo que tú no sabes es que…" Además, el guayabo no se lo atribuiría a sus excesos sino a un complot gracias al cual le dieron licor adulterado. ¡Insoportable!



Con Duque hablaríamos del mejor carro híbrido, del país que más rápido se desarrolló y de la app más app de todas las apps. Claro que no podríamos tocar algunos temas por respeto y, seguro que él haría esa jugada de parecer que está tomando mientras los guaros terminan en una matera. Cantaríamos vallenatos cachacos que el acordeonero odiaría con pasión, queriendo que la tierra girara al revés para hacerse pequeño y no tener que tocar en esa fiesta.



Con De la Calle debe ser más divertido. Canta bien tangos y eso siempre suma. El problema es que después de unos tragos, los amigotes volverían, con la frente marchita, errantes en la sombra a armar algún tropel.

Ahora, con Fajardo los tragos serían los más aburridos de todos, además de pocos. Trabajé en su campaña y no lo vi enguayabado nunca. Me imagino que cuando en la fiesta empieza el perreo a poca luz él se sonroja con el flow. No escalaría las vulgaridades ni le asignaría justas proporciones a la incorrección política. Nos quedaríamos en el deber ser y en el matizado análisis histórico. "No…tampoco fue tan así."



Sin embargo… el talante es importante. La persona que llegue a dirigir un país debe ser también un líder moral. No es carreta. Hemos visto cómo el talante de Trump, por ejemplo, ha normalizado conductas racistas en sus ciudadanos. No es que él mande esa orden explícitamente pero su conducta personal más su posición de Presidente definen un camino para la cultura y los ciudadanos terminan comportándose de manera acorde con su líder. Un país es, ante todo, una construcción cultural. Una suma de cosas que somos y de otras que no somos. En Colombia el narcotráfico y la violencia nos llevaron por demasiado tiempo a idealizar e imitar comportamientos y valores negativos por simple supervivencia. Nos llevaron a tener como estándar de admiración a "berracos" que se emborrachan, 'pichan' y pelean.



Es hora de cambiar de héroes y la cultura se cambia desde la cabeza. Hace falta un talante sereno para entender la tormenta pero firme para sostener el timón. Fajardo, más allá del hombre, se ha convertido en un símbolo de ese talante. En el imaginario común se ha posicionado como el "presidente profesor" y eso evidencia que el país entero puede entrar en una órbita de esperanza. De ese liderazgo se desprenderán conductas en los ciudadanos que pueden elevar el estándar moral y la cultura. Así Fajardo no sea el mejor socio para parrandas descontroladas o quizás por eso mismo, hay un poder de transformación importantísimo en tener a un presidente profesor. Este domingo podemos hacerlo.



JUAN PABLO SALAZAR