Faltan ocho días. Ocho días para que se instale en la Casa de Nariño un nuevo inquilino. Ocho días para que el país despida a Juan Manuel Santos tras ocho años de gobierno. Faltan ocho días con sus noches para que Colombia inicie un nuevo camino que ojalá nos lleve, como lo dice el presidente electo, Iván Duque, por la senda de la unidad y la reconciliación.

Sin duda, será una semana de balances y resultados. Ya vienen los titulares de prensa haciendo el corte de cuentas. Aunque el presidente Santos se les ha adelantado recorriendo el país de arriba abajo haciendo la presentación de los logros en los distintos sectores del Gobierno y, hay que ser francos, son muchas las tareas bien hechas que deben reconocerse al equipo saliente.



Mas no todo es un jardín de rosas, así que antes de ver el vaso medio lleno, como les gusta a los gobernantes, es pertinente analizar todo desde la perspectiva del vaso medio vacío.



Sí, se lograron consolidar hitos muy importantes como la desmovilización de las Farc, la eliminación de la visa Schengen o el avance en la construcción de carreteras de doble calzada. Pero también quedaron en veremos varias promesas y algunas urgencias que vale la pena destacar en el momento de despedir al actual presidente.

Se consolidaron hitos importantes. Pero también quedaron en veremos varias promesas y algunas urgencias que vale la pena destacar. FACEBOOK

TWITTER

Por un lado, echemos un vistazo al sector de infraestructura para llamar la atención sobre un par de pendientes que Santos se comprometió a sacar adelante y hoy siguen en suspenso. Primero, el caso de la APP para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, ilusión para los pueblos ribereños del afluente y para su principal puerto: Barranquilla. Este contrato, anunciado con bombos y platillos, terminó viniéndose abajo tras el descalabro de Odebrecht, y luego resultó imposible ponerlo a andar de nuevo. Pasaron los meses, y nunca se abrió una nueva convocatoria. El río Magdalena quedó en veremos.



Algo similar ocurrió con el cacareado túnel de La Línea, que debería haber sido puesto en marcha en el 2013. La historia es conocida: el contratista inicial no cumplió con los términos y empezó a solicitar más y más adiciones. Al final le quitaron el contrato y, tras una nueva licitación, la obra quedó en manos de una firma que se comprometió a entregarla en 2019. Ojalá sea así, pero, en lo que respecta a Santos, el proyecto de marras no se alcanzó a cristalizar en su gobierno.



Ahora miremos hacia el Caribe. ¿Qué pasó con Electricaribe? ¿La intervención fue la solución para los problemas que viven los habitantes de la costa Norte colombiana con el servicio de energía eléctrica? Lejos de ahí. Hoy, la supervivencia de la empresa está en veremos, y los costeños siguen padeciendo el mal servicio.



Y mejor ni hablemos del Pacífico colombiano. Tanto Tumaco como Buenaventura siguen siendo escenario de guerra entre narcotraficantes y grupos armados que tienen como emparedado a los habitantes de esa zona. Recuerdo que algún ministro dijo que, al final de este gobierno, Buenaventura sería la Barcelona del Pacífico. ¡Hágame el favor!



¿La salud? Basta con hablar con algunos gerentes de hospitales y clínicas para saber que la deuda sigue siendo un dolor de cabeza. ¿La seguridad? Nos dijeron que las disidencias de las Farc eran mínimas y podrían ser neutralizadas. Hoy nos la pasamos hablando de ‘Guacho’ y ‘Gentil Duarte’. ¿Lucha contra la corrupción? Fonade y el Sena son ejemplos de que la politiquería siguió muy viva durante este gobierno.



En fin, hace unos días, un amigo me decía que los gobiernos deberían hacer el balance de lo que no hicieron y no de lo alcanzado, pues, antes de enrostrarnos aquello que se hizo bien, que es para lo que se elige un presidente, debería reconocerse aquello en que se les incumplió a los electores.



#PreguntaSuelta: ¿será que la nueva ministra de Cultura sí logra la ampliación del Museo Nacional?



JUAN PABLO CALVÁS