Transmi…tren

Hace unos días, en este mismo periódico apareció una interesante noticia sobre el viejo tren de la Sabana, que conecta a Bogotá con Zipaquirá. Según el reporte, que retomaba cifras entregadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, el tren ya está movilizando cerca de 500.000 personas anualmente, gracias a una estrategia de revitalización del corredor férreo que ha contado con una inversión de más de 200.000 millones de pesos para recuperar la vía que conecta a Bogotá con Belencito, en el departamento de Boyacá.

Claramente, la cifra de pasajeros no es para lanzar voladores. Estamos lejos, muy lejos, del nivel de viajeros que manejan trenes de cercanías de grandes capitales del mundo, como el RER A de París, que transporta en un solo día a 1,2 millones de pasajeros; o la línea Tozai del metro de Tokio, que moviliza a 1,3 millones de personas diarias. Sin embargo, no debemos perder de vista que nuestro tren de la Sabana no funciona como tren de cercanías. Apenas cuenta con un par de paradas en todo el recorrido y, además, opera con locomotoras y vagones de otros tiempos, lejos de los modernos trenes que esperaría uno en un metro o un tren que efectivamente pueda considerarse de cercanías.



Súmese a eso el hecho de que los trayectos que está haciendo el tren se hacen gracias a una iniciativa privada que ha reactivado los viajes diarios del tren, mas no lo ha convertido en un medio de transporte ciento por ciento público y abierto a todo tipo de personas.



En todo caso, hay que aplaudir a aquellos que han ayudado a darle nueva vida al tren. La iniciativa de las universidades con sedes al norte de la sabana de Bogotá (La Sabana, El Bosque y Militar) ha convertido a nuestro viejo ferrocarril en una audaz estrategia para transportar a sus estudiantes hacia Chía o Cajicá desde el corazón mismo de Bogotá, evitando eternas filas de carros y ayudando a descongestionar la hoy casi intransitable autopista Norte. ¡Bien por las universidades!



Lo que no es de aplaudir es la manera como el alcalde de Bogotá, ese mismo que quiere destrozar la carrera 7.ª, recibió la noticia. Procedo, entonces, a citar su infortunado trino haciendo referencia a la noticia del tren de la Sabana:



“El tren de la Sabana mueve menos de 500.000 pasajeros/año y TransMilenio 2,49millones DIA. TransMilenio en el corredor del ferrocarril ayudaría mucho a la movilidad: menor costo, más capacidad, menos obstáculos al tráfico, más flexibilidad para cambiar de troncal”.



¡No puede ser! Esto ya es inconcebible. En su afán de llenar a Bogotá de transmilenios, ¿ahora el alcalde se propone acabar con el ÚNICO corredor férreo que medio funciona y sirve a la capital para meter sus buses rojos?



Creo que el alcalde se equivoca de manera grave en su ligera aritmética. Comparar el tren de la Sabana con TransMilenio es imposible. Primero, porque TransMilenio tiene una red muchísimo más grande y cubre una zona completamente urbana. Y, segundo, porque el tren no está habilitado aún para ser una verdadera solución de transporte masivo.



En vez de andar metiendo a TransMilenio por el corredor de los trenes, más bien invéntese algo para que el tren sea una solución viable y económica para los habitantes, estudiantes y trabajadores que diariamente deben movilizarse desde Bogotá hacia la Sabana norte y viceversa. Invéntese, junto con la ANI, unas estaciones. Haga que conecten con TransMilenio. ¡Por piedad, deje de pensar que lo único que sirve son sus buses! ¿O acaso es que tiene algún trauma que lo hace odiar el transporte que se moviliza sobre rieles?



* * * *



#PreguntaSuelta: ¿Petro será consciente de que nos tiene a un paso de tener presidente en primera vuelta... y que no va a ser él?



JUAN PABLO CALVÁS

@Colombiascopio