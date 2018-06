Quiero y no quiero

Quiero un presidente que valore a sus opositores. Quiero un presidente que en lugar de callar o ignorar a quienes disienten de sus ideas, les abra las puertas y vea en esos contradictores el camino para gobernar por el bien de todos los colombianos y no solo de unos pocos.

Quiero un presidente que quiera y aprecie la paz. Quiero un mandatario que entienda que ya hemos tenido suficiente sangre en Colombia y no nos lleve otra vez a vivir al ritmo de los fusiles, las metralletas y las bombas.



Quiero un presidente que entienda que las religiones y las creencias de cada persona se respetan. Un presidente que no nos obligue a vivir según los preceptos de determinado credo. Un jefe de Estado que entienda que la Biblia no es la ley máxima de este país. Un mandatario que promueva una Colombia que no se deja llevar por fanatismos.



Quiero un presidente que viva y entienda la realidad de todos los colombianos, particularmente aquella de quienes poco o nada tienen. De nada nos sirve un presidente que se la pase fuera del país o encerrado en Bogotá. El jefe de Estado debe saber aprovechar todos los medios a su alcance para ver y vivir en carne propia la realidad de las personas que aún están amenazadas por la violencia, azotadas por la pobreza u olvidadas por el Estado. Ellos deben ser la prioridad.



Quiero un presidente que proteja la Constitución como si fuera su propia hija. Un mandatario que se comprometa a respetar el periodo institucional para el presidente de la república. Un mandatario que entienda que hay que fortalecer y devolver el brillo perdido al aparato judicial. Un presidente que no apoye las corruptelas políticas.



Quiero un presidente que gobierne para los grandes empresarios y también para los pequeños emprendedores. Un presidente que reconozca la urgencia de tenderles la mano a los pequeños campesinos que enfrentan dificultades en todo, desde sacar sus productos de una vereda hasta vender lo producido a precios justos.



Quiero un presidente que reconozca que en Colombia hay mucha pobreza y establezca herramientas para erradicarla. Quiero un presidente que entienda que la educación de calidad es el camino para salir adelante.



Quiero un presidente que sepa reconocer sus errores de hoy y del pasado.



No quiero un presidente que nos divida entre buenos y malos. No quiero un presidente que nos haga creer que hay una Colombia que se enfrenta a otra, sino un mandatario que nos permita construir una Colombia en la que unos apoyan a los otros.



No quiero un presidente que nos amenace. No quiero un presidente que se eche al bolsillo las Fuerzas Armadas para contar con un ejército que proteja los intereses de su gobierno. No quiero un presidente que lance a las calles a sus copartidarios para aplastar a la oposición. No quiero un presidente que prometa y prometa y prometa cosas que no va a cumplir.



No quiero un presidente que niegue realidades. No quiero un presidente que eche reversa en las libertades individuales ya reconocidas por la ley y la justicia.



No quiero un presidente que gobierne para sus amigos o aliados de la política. No quiero un presidente que reparta el país a punta de burocracia partidista.



No quiero un mesías. No quiero un caudillo.



Quiero un demócrata. ¿Es eso muy difícil de pedir a nuestra amada Colombia?



(Inspirado en el texto de Georges Perec, ‘J’aime / Je n’aime pas’)



#PreguntaSuelta: ¿cuánto tiempo habrá de pasar para que desde EPM nos cuenten la verdad y nada más que la verdad sobre la catástrofe de Hidroituango?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @Colombiascopio