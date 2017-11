¡Que hablen los científicos!

La manera más creativa para conmemorar el primer aniversario de la firma de los acuerdos de paz con las Farc se la inventó Colciencias: una serie de documentales llamados 'Colombia BÍO' que muestran el trabajo desarrollado durante el último año por científicos nacionales en aquellas zonas antes vedadas por causa de la presencia de la guerrilla.

Las películas, que hasta el momento son seis pero pronto serán más, muestran imágenes impresionantes de la serranía del Chiribiquete, las sabanas y los bosques del Vichada, así como la riqueza biodiversa del que fue uno de los santuarios de las Farc: el norte del Caquetá.



Santander, Chocó y la zona insular también forman parte del inventario de zonas visitadas por la que algunos señalan como una segunda expedición botánica debido a ese ambicioso objetivo de ‘repertoriar’ y clasificar especies de todo tipo que aún no se encuentran en el registro de los centros de estudio.



Debo decir que los resultados son magníficos, pues no solo queda uno con la boca abierta por la majestuosidad de las imágenes y la belleza de esos paisajes hasta hoy inexplorados, sino que también siente uno una especie de corrientazo cuando los científicos hablan y dejan ver sus temores respecto al futuro de estas áreas, que antes estaban “protegidas de la depredación” por la presión de los grupos ilegales y hoy ya han quedado a merced de los colonos o, peor, los empresarios.

Basta con mirar el documental El Peñón, que acompaña la expedición que llegó hasta el municipio de ese nombre, ubicado en el suroccidente del departamento de Santander, zona que antes estuvo dominada por la guerrilla y luego por paramilitares.

Humberto Mendoza, botánico e integrante de la expedición, lo pone en sus palabras:

“Anteriormente, por el conflicto, no se podía entrar. No se podía hacer investigación acá. Y a medida que las condiciones van mejorando en estos sitios, la biodiversidad se va perdiendo”.



“Es algo contradictorio. Dentro de diez años, es posible que estos bosques ya no estén. Esta es una oportunidad para que entremos y documentemos lo que hay. Y en algo eso tiene que ayudar. Si encontramos una planta amenazada o un ave amenazada, podemos llamar la atención para que tomen medidas de conservación”.



El pesimismo de Mendoza no es gratuito. Hasta hace un par de semanas, el Ministerio de Minas buscaba detener, a través de una acción de tutela, la realización de una consulta popular en ese municipio para prohibir las explotaciones de hidrocarburos en la zona. Es decir que la amenaza sí existe, y tiene cara de buldócer.



Otro expedicionario, Alejandro Lopera, biólogo experto en escarabajos, dice en el documental:



“Debemos dejar la cultura del dinero fácil, que refleja que vamos a tumbar el monte y vamos a sacar un dinero por tumbar ese monte, y ese dinero llega ya. No pensamos más allá. No pensamos una generación, ni cien años más allá. Todo lo queremos ya. La minería representa dinero ya, y la explotación de hidrocarburos representa dinero ya. Pero esos recursos naturales que estamos gastando para tener ese dinero ya no se compensarán con el dinero que pagan las empresas mineras”.



Es importante que los avances de la paz no se vean solo desde la perspectiva de los logros políticos y de seguridad para el país. También ha ganado la ciencia. Ojalá este triunfo sirva para abrirnos los ojos ante lo que el espeleólogo Jesús Fernández destaca:



“Si los seres humanos seguimos destruyendo todo y pensando que todo se va a reconstruir, pienso que sería mucho mejor que desaparezca el humano y siga la naturaleza, como siempre ha sido”.



JUAN PABLO CALVÁS