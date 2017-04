Y fue así como, sin darse cuenta, el gobernador de Antioquia terminó instituyendo una nueva tradición en el mundo de los galardones en Colombia: los premios Maluma.

Estos premios nacen inspirados en aquella condecoración recibida por el cantante de música urbana a través de la cual destacaron la profundidad de la letra de sus canciones (más potentes que la poesía de Borges) y su particular forma de ver el mundo como un ejemplo para las nuevas generaciones (porque no importa si se maltrata a las mujeres en una tonada, si eres famoso en todo el planeta). Luis Pérez vio lo que nadie: los premios son en realidad un concurso de popularidad en el que gana el que entrega el premio y, por supuesto, quien lo recibe.



Bajo esta premisa, esta columna de opinión se enorgullece en presentar a los ganadores de los premios Maluma 2017 a lo mejor de lo peor de Colombia, así nos daremos un gran champú (como bien lo hizo el gobernador) y les daremos brillo a algunos de los nefastos, perdón, honorables ganadores de tan preciada estatuilla.

Antes de dar a conocer a los ganadores, explico cómo funcionan los premios Maluma. La mecánica es sencilla, son como unos premios Nobel, pero malogrados, venidos a menos. No en vano Maluma, al igual que Alfred Nobel, creó algo realmente dañino para el planeta. Nobel creó la dinamita, Maluma creó sus canciones.

Ahora sí, entremos en materia.



Premio Maluma de física: Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, quien, gracias a sus desarrollos e investigaciones, ha logrado demostrar que para el medioambiente es mejor construir edificios, casas, calles y andenes en las zonas de reserva forestal, antes que tratar de recuperar la capa vegetal. No en vano el desarrollo urbanístico en la reserva Thomas Van der Hammen, según el alcalde, ayudará a reducir el calentamiento global. Vaya usted a saber cómo.



Premio Maluma de economía: Alejandro Ordóñez, exprocurador y precandidato, que ha descubierto lo práctico que resulta vestirse todos los días de la misma manera para reducir gastos en guardarropa y proyectarse cual si fuera un superhéroe. ¿No les llama la atención que ahora solo anda en pantalones gris ratón, camisa blanca y calzonarias? El profesor Ordóñez la tiene clara: ahorro en lavandería, porque puede repetir sin que nadie lo note.



Premio Maluma de literatura: Roberto Prieto, exgerente de campañas a la presidencia, por su gran capacidad histriónica y, sobre todo, por esa manera única e irrepetible de ir creando relatos diversos y discordantes sobre un mismo episodio. ¿Quién sino un maestro literario logra hacer tantas versiones de un mismo cuento? Prieto es gran heredero de los grandes creadores de ficciones basadas en la realidad.



Premio Maluma de química: Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro y otros que de verdad se merecen un premio si logran armar una opción viable a la presidencia del año entrante sin agarrarse de las mechas y terminar todos enfrentados con todos. Este premio les será retirado si no logran tal hazaña. (Es que los premios Maluma vienen con fecha de vencimiento, como la música de su inspirador.)



Premio Maluma de paz: Centro Democrático, por rechazar la guerra en Siria, pero tener unas ganas locas de guerra en Colombia.



La entrega de los premios Maluma se hará en un escenario propicio para este tipo de eventos: la plaza de toros de la Santamaría. Allí, entre botas llenas de manzanilla y boinas descoloridas, celebraremos a aquellos que todos los días nos capotean la existencia como el hábil torero que comparó a Débora Arango con Maluma, el poeta urbano (y no precisamente de bus urbano).



* * * *



#PreguntaSuelta: ¿De verdad los señores de las Farc van a tener equipo profesional de fútbol?



JUAN PABLO CALVÁS@Colombiascopio