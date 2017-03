Por qué marchar

No está mal salir a marchar. No está mal elevar la voz y hacerse sentir en un país que se ha dejado llevar por la pasividad y en donde, desde que tengo memoria, priman el silencio y la resignación ante el cotidiano horror de nuestra realidad. Y no solamente deberíamos marchar contra la corrupción o contra un gobierno con el que puede no estarse de acuerdo. Los colombianos deberíamos salir a marchar más, deberíamos protestar más, y hacerlo por todos esos motivos que amargan la vida y que está en manos de los poderosos solucionar.

Hay que salir a protestar contra el sambenito de la vinculación laboral a través de contratos de prestación de servicios, que se convirtieron en la perversión de la nueva generación; hay que salir a exigir el regreso del famoso recargo nocturno, que nunca se volvió a ver en el cheque de los trabajadores; hay que pedir con urgencia un transporte público realmente eficaz para la capital; hay que marchar para pedir un servicio de salud que realmente atienda a los colombianos como debe ser, y no solo la promesa de un servicio universal que se respeta solo en el papel; hay que salir a la calle y pedir por una protección efectiva de las zonas de reserva natural.



Lamentablemente, no estamos acostumbrados a protestar. Las movilizaciones sociales y las voces de indignación frente a la realidad nacional son pocas, y cuando se hacen sentir van cargadas de un tufillo politiquero que hace que cualquier movilización pierda legitimidad.



¿Por qué deben salir los Ordóñez y los Uribes a convocar las marchas del primero de abril? ¿Por qué un clamor que debería ser de todos los colombianos se convierte en el grito de unos políticos que representan apenas una porción de la población?

No es justo que Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático se arroguen la convocatoria de unas marchas que deberían ser de todos los colombianos. Claro que alguien tiene que convocar, pero es un sinsentido creer que solo los ordoñistas y los uribistas tienen la potestad de marchar contra la corrupción y el desgobierno.



¡Nadie quiere corrupción! ¡Todos queremos gobiernos respetables y transparentes! Ni Uribe ni Ordóñez son los dueños de la moral y la conciencia nacional como para convertirlos en la punta de lanza de las movilizaciones que vienen. Mucho menos lo son los pastores cristianos o evangélicos que también están coordinando sus huestes para salir a las calles en una nueva muestra del poder de convocatoria que tienen las iglesias.



La marcha del próximo primero de abril debería ser de todos los colombianos. Sin políticos, sin banderas partidistas, solo los colombianos de a pie, pidiendo aquello que se nos niega: un país decente, sin historias tipo Odebrecht y sin historias con triste final como Saludcoop.



Sé que ya es tarde, y lo que veremos el próximo sábado será una nueva muestra de un país llevado por el odio y el rencor. Arengas en contra de Santos. El discurso de que nos estamos convirtiendo en Venezuela. El disco rayado de que el país se les entregó a las Farc. Y ahí parará todo. Nada cambiará porque esa manifestación no sale de una convicción real de que un movimiento popular puede sacudir los cimientos del país. Simplemente serán los políticos de siempre haciendo campaña con miras a las elecciones del 2018. ¿O es que entre Uribe y Ordóñez van a dictarle cátedra de transparencia y buen gobierno al país entero?



#PreguntaSuelta: ¿en serio el exalcalde de Santa Marta, el de los elefantes blancos, quiere ser presidente de la República?



