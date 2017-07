Por la 7.ª, no, por favor

18 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Ya cuelgan de los postes de la avenida Caracas unos pendones que sacude el viento y dicen: ‘Por aquí pasará el metro de Bogotá’. Son ellos el anuncio apocalíptico definitivo para la que alguna vez fue una de las más bellas avenidas de la ciudad.

Muy poco queda de aquel bello paseo peatonal y vehicular a la europea que adornaba la llegada a las viejas y admirables casonas de La Magdalena y Teusaquillo, hace 80 o 70 años. Entonces, la avenida Caracas estaba llena de árboles y plantas. En su separador central había un camino por el que los peatones podían recorrerla sin miedo. Claro, eran otros tiempos.



Ahora ‘la Caracas’ es una calle más de la ciudad, atravesada ya no por árboles, sino por los inmensos vagones de las estaciones de TransMilenio, y, sin duda, columna vertebral de la movilidad de gran parte de Bogotá. Recuerdo que hace poco más de 15 años, cuando nacía TransMilenio, nos decían que la troncal de los modernos buses rojos iba a convertir a ‘la Caracas’ en un increíble paseo comercial donde florecerían los negocios y se recordarían los mejores tiempos, hace mucho olvidados, de aquella avenida.

Y sí. Hoy da gusto caminar por la Caracas con 19, donde atracan constantemente. O la Caracas con 24, donde florecieron las casas de lenocinio. O la Caracas con 39, donde desapareció el comercio y languideció el Indio Amazónico. O, tal vez, la Caracas con 59, donde proliferan los habitantes de la calle que salieron del ‘Bronx’. Sin duda, TransMilenio cambió el entorno. ¡Y de qué manera!



La buena noticia es que ya viene el metro de Bogotá, que seguro será el paraíso para los ya agobiados vecinos de la Caracas. Ojalá nos muestren el render (o imagen virtual) de cómo se va a ver esa mole junto a las históricas casas de Teusaquillo. Y que a los vecinos de la calle 48 les presenten ese tren que va a acabar con la poca vista y luz de sus edificios de cinco pisos. Es el progreso, ¡qué más da!



Igualmente, es hora de que la Alcaldía de Bogotá muestre de frente qué va a pasar con la carrera 7.ª, donde el alcalde Peñalosa quiere perpetuar su sistema de buses rojos. Han sido pocas y discretas las reuniones que la Administración ha sostenido con los vecinos. Los comentarios de quienes han asistido no son los mejores; y, lo más grave, parece que las críticas a la propuesta van directo al archivador. ¿Volverán, ahora en la carrera 7.ª, las estaciones de horripilante diseño? ¿Volverán a prometer un florecimiento del comercio, cuando en realidad este será el más afectado?



¿Terminarán los predios vecinos a la troncal afectados por una desvalorización? ¿No será por eso que en sectores claves (o, mejor, de élite), como la calle 72, sí piensan en meter los buses en túneles?



Aún estamos a tiempo de parar el inicio de la construcción de dos grandes cicatrices urbanas que quedarán por siempre para Bogotá. ¿No será que le sirve más a la ciudad, en términos de ambiente y estética, un tranvía (como el que sí supo hacer Medellín) por la carrera 7.ª? ¿No será que a ese sí se animan a subir los habitantes de Rosales, que no montan en TrasMilenio? Menos buses, Alcalde. Avancemos.



#PorElRespeto: ¡Cuán lejos estamos de poder tener una ciudadanía más crítica y con criterio propio cuando se lanzan dardos mortales contra un periodista que se ha dedicado a la sátira! ¡Qué triste que en Colombia el humor que hurga en la gigantesca caneca llena de detritus que es la política no pueda florecer por culpa de la intolerancia de algunos!



Eso somos, y lo demuestran cientos de mensajes de horror contra Daniel Samper. ¡Qué tristeza! Será seguir viendo Sábados Felices.



* * * *



#PreguntaSuelta: ¿de verdad los miembros del Partido Liberal consideran que Vivian Morales representa los ideales liberales?



​JUAN PABLO CALVÁS