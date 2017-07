Por la 7.ª, no (II)

No estoy a favor de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Contra lo que muchos han dicho en estas dos semanas, detrás mi rechazo a la construcción de una troncal de TransMilenio en la carrera 7.ª no hay ningún trasfondo político. No soy un agente de Gustavo Petro ni he firmado nada contra Peñalosa; es más, considero absolutamente inconveniente para la ciudad que se abra esa peligrosa puerta. Y creo que pasa lo mismo con muchos vecinos de la carrera 7.ª que han puesto carteles en sus ventanas para oponerse a la construcción de ese TransMilenio. Decir abiertamente no a la destrucción de una de las avenidas emblemáticas de la ciudad no es una campaña contra el alcalde, es una campaña por Bogotá.

‘Te amo, Bogotá’ es una iniciativa que apoya la alcaldía actual para generar conciencia ciudadana, para que entendamos todos que Bogotá no solo se construye desde los pasillos y dependencias de la Alcaldía, sino que todos tenemos algo que poner. De hecho, creo que, en esa medida, una de las grandes apuestas de este alcalde es conseguir que los usuarios de vehículos particulares, en un acto de amor por Bogotá, den el salto hacia el transporte público, y así descongestionar la ciudad. Un objetivo loable.



Sin embargo, TransMilenio ha demostrado que no es el camino para que muchos den esa prueba de amor.



Pocos automovilistas se bajan de sus carros para usar el servicio de los buses articulados. La incomodidad en las estaciones (sobre todo en horas pico), así como robos y vendedores ambulantes, no son un aliciente para bajarse del carro. Como diría el mismo Peñalosa: TransMilenio “no es sexi”. Es más, estudios realizados por autoridades de tránsito en Boston señalan ese detalle a la hora de planear un nuevo corredor de transporte público: si el reto es seducir a los que van en carros particulares, la solución es un sistema sobre rieles, como el tranvía. Es un asunto aspiracional, ¿qué le vamos a hacer?

Ahora hablemos de los costos, pues los amigos de TransMilenio insisten en que un tranvía desborda la capacidad del Distrito. A primera vista, un sistema sobre rieles resulta más costoso, mas eso no es del todo cierto: un TransMilenio implica cambiar de buses cada diez años, vivir en un proceso constante de reparación de las vías de rodamiento, y los buses articulados, por más que se quiera, no garantizan mover tanta gente como un tranvía (ahora les explico por qué). A la larga, un TransMilenio cuesta más.



Además, si el asunto es de plata (que no lo es), bien se podría hacer una APP (que tanto gustan a Peñalosa y a Vargas Lleras) para sacar adelante el tranvía. Sin duda, el sector privado se metería la mano al dril, y de paso les quitamos el negocio de TransMilenio a los operarios de buses de siempre. ¡Una bendición!



Ahora entremos al asunto de la capacidad. Los buses de TransMilenio NO PUEDEN transportar la misma cantidad de pasajeros que un tranvía. Los números de la Alcaldía se basan en la troncal de la Caracas, que tiene carril de sobrepaso, cosa imposible con el restringido espacio de la carrera 7.ª. Un TransMilenio de un solo carril puede llevar máximo 22.000 personas por sentido por hora, mientras que un tranvía, 25.000.



Yo sí que te amo, Bogotá. Por eso aplaudo cuando veo al Alcalde devolviéndole la vida al Chorro de Quevedo y me alegro cuando anuncian que ya viene el TransMiCable.

Te amo, Bogotá, y por eso no quiero que te dejen una nueva cicatriz en forma de troncal en una avenida que es patrimonio de todos.



#PreguntaSuelta: ¿urbanizar los predios de la reserva Van der Hammen no es casi lo mismo que hicieron los alcaldes de varios municipios de Cundinamarca que cambiaron el uso de suelos para beneficiar a constructores y sacar tajada?



