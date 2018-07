Patrimonio, ¿para qué?

Si usted tiene en su casa una obra de arte o una bella pieza de decoración, ¿la esconde o la exhibe? ¿Prefiere que usted y sus invitados puedan verla, apreciarla y halagarla? ¿O considera que es mejor dejarla en un cajón o en una gaveta, esperando que lleguen mejores días para mostrar ese objeto precioso?

Me hago estas preguntas mientras en paralelo observo los resultados del estudio realizado por ProBogotá, organización que reúne a empresarios y entusiastas de la capital, que revela el descuido y olvido en que se encuentran sumidos los edificios patrimoniales de la ciudad.



El detalle más sorprendente del informe, hecho a través de un cotejo de resoluciones y decretos, es que, según el organismo, el Distrito ni siquiera cuenta con un inventario exacto de los bienes de interés patrimonial que se encuentran dispersos a lo largo y ancho de la ciudad. Mientras que ProBogotá concluye que hay 7.069 inmuebles señalados como bienes patrimoniales en la ciudad, el Distrito, a través del registro del Instituto Distrital de Patrimonio, tiene un listado de 6.394 construcciones. ¡Un desfase de casi 700 inmuebles!



Podemos señalar que este es un error de carácter administrativo que impacta directamente sobre la protección del patrimonio de todos los ciudadanos; sin embargo, el estudio va más allá y, realizando un trabajo de campo, visita 210 de esos inmuebles para definir cuál es su situación real. Allí, el drama se revela en toda su dimensión: edificios alterados, iglesias y casas rodeadas por rejas y muros que impiden su disfrute, afiches y grafitis que deslucen las fachadas, algunos edificios en situación ruinosa o, peor aún, edificios que ya fueron demolidos... en fin, ¿para qué sirve tener un listado con 6.000 o 7.000 inmuebles si nada se hace para que estos sean un orgullo para la ciudad?

Tal situación recibe múltiples explicaciones: que los edificios están a cargo de particulares y estos no se asesoran bien a la hora de desarrollar obras de recuperación o restauración; que el Distrito y el Ministerio de Cultura no cuentan con recursos para hacerle seguimiento a lo que pasa con esos inmuebles; que no hay plata para recuperar algunos de estos edificios; que el entorno de los inmuebles no es favorable para que este se convierta en un lugar atractivo para el público. En fin, son muchas las culpas y excusas que se pueden escuchar en torno a este asunto, pero queda claro que es en el orden de la administración pública donde debe definirse el camino por tomar en la protección de los edificios que son patrimonio de la ciudad y, por ende, del país.



¿Enfocar mejor las ayudas para que revaloricen estos edificios? ¿Ofrecer beneficios tributarios a quienes asuman su recuperación? ¿Crear un organismo único que en el ámbito nacional y distrital gerencie, supervise y administre lo que pasa con los bienes de interés cultural? Varias pueden ser las estrategias que ayuden a poner en orden la casa, pero para ello es urgente que se avance en la publicación del listado real y definitivo de edificios patrimoniales. Tal vez así hasta los mismos vecinos se animen a mejorar las condiciones de esos edificios. Tal vez así las alcaldías locales se pellizquen y descubran el oro en bruto que la mayoría de las localidades de Bogotá esconden en sus calles.



Sin ir muy lejos, ¿cuántos de esos edificios con algún interés cultural están sobre la carrera 7.ª, próxima a ser intervenida para construir un TransMilenio? Sin inventario, difícil hacer bien la tarea y no pasarle por encima la retroexcavadora a la memoria de una ciudad.



#PreguntaSuelta: ¿qué permite que en Barranquilla se hagan estadios, coliseos y todo tipo de escenarios deportivos y la plata no se pierda, como en otras ciudades?



JUAN PABLO CALVÁS