Papa... pan y circo

No está bien que en un país laico como Colombia, la visita del Papa se anuncie en tremenda rueda de prensa en la que aparecen hombro a hombro los altos jerarcas de la Iglesia y el Presidente de la República.



Digo esto consciente de que el sumo pontífice es a la vez cabeza máxima de la iglesia mayoritaria en Colombia y también jefe de Estado del Vaticano. Pero ¿acaso con otros jefes de Estado Santos ha hecho rueda de prensa conjunta para anunciar su visita? ¿La hizo con el Presidente de los Estados Unidos? ¿La hizo para anunciar la visita del Presidente francés?

Entiendo el júbilo del fervoroso pueblo católico por el anuncio de la llegada del pontífice; sin embargo, esto no debería trascender más allá de una pequeña nota de prensa o un reportaje en la televisión. Una nota de registro, nada más. Si quieren un gran despliegue, la Iglesia católica tiene sus propios medios de comunicación (Cristovisión, Radio María, El Minuto de Dios Radio), que deberían ser los canales oficiales de la visita papal.



Esperemos que no se esté planeando desde ya, en los cuarteles de la televisión pública, la transmisión de los cinco días de la visita del Papa a través de Señal Institucional y la Radio Nacional. Sería una falta de respeto con el país laico que los canales públicos y los recursos públicos se vayan a utilizar para un viaje propagandístico de la Iglesia católica.



Igualmente pensamos muchos sobre el montaje de las misas campales y otros eventos multitudinarios que vienen de la mano con la visita del Papa. ¿Quién debe pagar eso? ¿El Gobierno, a través de un contrato con MarketMedios y Sancho BBDO? ¿O la Iglesia, gracias al respaldo financiero que diezmos, donaciones y demás le ofrecen?



Ojalá sea la segundo, pues bastante abrochados nos dejaron con la reforma tributaria para que esa platica ahora se vaya a financiar la siempre extravagante visita del sumo pontífice.



Por otro lado, pensemos en uno de los aspectos más nefastos de esta visita: el exacerbar el sentir del pueblo católico, que es, no nos digamos mentiras, un pueblo de carácter bastante conservador. ¿Qué de bueno puede dejarle al país una visita del Papa en medio del debate electoral? Lo que se puede anticipar es un fortalecimiento de las ideas ultraconservadoras y un cuasi respaldo al candidato que mejor las represente.



No quiero imaginar la felicidad que hoy por hoy subyace en el corazón del exprocurador Ordóñez y sus tirantas por causa del anuncio de la llegada de Francisco. No puede haber mejor jefe de debate para él y sus ideas retrógradas de familia y sociedad que un pontífice. ¡Bendito sea Dios!



Y no es solo eso, es también el oxígeno que la llegada del Papa terminará dando a otros personajes como Uribe o, incluso, los cristianos, que seguro algo inventarán para sacar réditos de una visita que, insisto, no debería recibir tantas loas y alabanzas.



¿Que me deje de quejar y reconozca el sentir del pueblo católico? Lo respeto, sí, mas no comparto el derroche de religiosidad que va a terminar generando esta visita, que, más allá de banderitas, fotos, estampitas y escapularios, no dejará nada más al país. ¿O acaso los otros papas en sus visitas dejaron recursos y ayudas para un país que harto las necesita?



* * * *



#PreguntaSuelta: ¿de verdad hay quienes creen que un hotel y la infraestructura que lo acompaña no alteran una reserva natural?



JUAN PABLO CALVÁS

@Colombiascopio