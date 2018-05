Del amor al odio

Lo dije hace unos meses y hoy lo reitero: por cuausa de esta elección presidencial vamos a terminar con un país más lleno de odio y de resentimiento que el que ya teníamos. No está bien que un candidato, a ocho días de las votaciones, salga a desconocer la organización electoral dejando en el aire sospechas de un posible fraude en las elecciones del próximo domingo. No está bien, y es un riesgo.

No está bien porque una cosa es utilizar ese argumento para invitar a sus electores a que masivamente acudan a las urnas y luego hagan una veeduría activa de los procesos de preconteo y escrutinio de votos. Pero algo muy distinto es, de entrada, quitarle toda la legitimidad al proceso electoral poniendo en duda los sistemas de cómputo de información, dejando en entredicho la calidad y la capacidad de los jurados de votación y, además, poniéndole un color político al registrador Juan Carlos Galindo.



Y es un riesgo lo que está haciendo Gustavo Petro porque no solo está sembrando un poderoso manto de duda sobre nuestro sistema democrático, que, songo sorongo, ha funcionado de manera estable en las últimas décadas, sino que (y esto es lo más grave) está alebrestando los ánimos contra la organización electoral haciendo creer a sus seguidores que lo que viene es el robo de las elecciones que él considera ya ganó.



No sé si haga parte de su estrategia. No sé si con esto Petro quiere amedrentar al Gobierno, a sus contendores o quién sabe a quién, pero de algo no hay duda y es que Gustavo Petro parece que no tuviera ningún temor en terminar generando, por culpa de sus afirmaciones carentes de sustento, un poderoso movimiento popular que desconozca las elecciones y quién sabe en qué termine.

¿Olvidó Petro que una de aquellas guerrillas que sembraron horror en el país el siglo pasado nació precisamente de un movimiento de rechazo a unos resultados electorales? FACEBOOK

TWITTER

¿Olvidó Petro que una de aquellas guerrillas que sembraron horror en el país el siglo pasado nació precisamente de un movimiento de rechazo a unos resultados electorales? ¿Se le olvidó que él perteneció a ese movimiento guerrillero? ¿Será que ahora que las Farc dejaron de existir como guerrilla, Petro quiere dejarnos como herencia un nuevo movimiento insurgente en caso de no ganar las elecciones?



Entiendo que las poderosas convocatorias que hemos visto en algunas de las plazas principales de las ciudades capitales hagan creer a Petro que está muy cerca de quedarse con la presidencia. Eso está bien. Es más, Fajardo y Vargas Lleras también se ven como ganadores y no les vamos a robar esa ilusión. Pero de llenar la plaza de Bolívar de Bogotá a querer convertirse en la víctima de las elecciones de este domingo, sin siquiera conocer los resultados, ya nos habla de un concepto bastante enrevesado de la política del amor. ¿Acaso el único que puede ganar este domingo es Petro?



Considero que muchas de las propuestas que plantea el candidato en su eventual gobierno son necesarias para el país. ¿Que hará falta plata para llevarlas a cabo? Sin duda. ¿Que algunas ideas son irrealizables? Tal vez. ¿Que Colombia necesita un sacudón? Eso nadie lo discute. Pero el sacudón no lo queremos con violencia. El sacudón de Colombia no puede ser el del alzamiento popular contra los resultados de las elecciones.



Hace muchos años mis padres me enseñaron que hay que ser buen ganador y mejor perdedor. Ojalá a Gustavo Petro también le hayan enseñado eso en la casa porque con pataleta no se ganan elecciones y, en cambio, sí se puede terminar incendiando un país.



* * * * *



#PreguntaSuelta: ¿de verdad el Ministerio de las TIC y Fonade no se van a poner de acuerdo para mantener con vida los puntos Vive Digital, que son para muchas poblaciones apartadas la única puerta de ingreso a las maravillas de internet?



JUAN PABLO CALVÁS