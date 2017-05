Bogotá versus Santiago

Hasta donde sé, el expresidente de Chile y hoy precandidato a la presidencia de ese país, Sebastián Piñera, no es promotor de la revocatoria contra Enrique Peñalosa.



Hasta donde sé, y puede que ande mal informado, Piñera no va por la vida cogido de la mano de Hollman Morris o de Leonardo Puentes, líderes de los movimientos que promueven la revocatoria del mandato de Peñalosa.



Hasta donde sé, Piñera no tiene nada contra Peñalosa o contra la ‘Bogotá mejor para todos’ que impulsa el actual gobierno de la ciudad. Creo que tampoco tiene nada contra los amigos del alcalde de la capital. En fin, el expresidente anda allá en Chile armando su campaña a la presidencia, organizando sus ideas y sus colectivos para darle mayor vuelo a su intento de regresar al Palacio de la Moneda, que, según las encuestas, va viento en popa.



Sin embargo, desde la distancia y sin quererlo, el candidato está atacando al hijo mimado de Peñalosa: TransMilenio.



En los últimos días trascendió la propuesta de campaña de Piñera que busca acabar con Transantiago, émulo en Santiago de Chile del TransMilenio de Peñalosa. Según dicen los expertos en movilidad que asesoran al candidato chileno, el sistema de buses no solo ha resultado ineficiente, sino que ha afectado a la capital chilena en términos de contaminación y congestión de manera delicada, motivo por el cual se priorizarían los proyectos de ampliación del metro de Santiago, con miras a acabar en ocho años con el sistema de buses que imita el TransMilenio de Bogotá.



Curioso que algo así pase en uno de los países más desarrollados del continente, mientras que aquí Peñalosa insiste en llenarnos la ciudad de buses y troncales que, como lo dice el asesor de Piñera, afectan a la ciudad, pues entre troncales y buses se pierde calidad de vida al crear cicatrices que dividen la ciudad, priorizando el uso de las calles para los buses y negando a los peatones y vecinos de las troncales la posibilidad de tener una ciudad más amigable.



Louis de Grange, asesor en transporte de Piñera, habló hace un par de días en La W y explicó los motivos por los que la inversión en troncales y buses resulta en detrimento para la ciudad en comparación con el desarrollo de sistemas metro subterráneos, que según el experto son los que menos afectan la calidad de vida de los habitantes de una ciudad.



“Los promotores de los buses, tanto técnicos como políticos, llevan usando el argumento de los costos desde hace décadas. Es mentira que con los buses se haga lo mismo, pero más barato que con el metro”, dijo De Grange. ¿A quién le creemos?



De Grange explicaba que tanto la cantidad de pasajeros movilizados por un sistema metro así como la reducción de los niveles de contaminación y la posibilidad de que los espacios dedicados a los buses sean más bien convertidos en espacio público para el disfrute de los peatones y la ciudad resultan argumentos sólidos para que se prefiera el desmonte del Transantiago, que con el paso del tiempo ha representado pérdidas para la ciudad de Santiago por el desgaste de los buses y por el problema de los colados.



En fin, un panorama en absoluta contravía de lo que propone Peñalosa hoy para Bogotá.



Mientras en Chile promueven el metro subterráneo, aquí Peñalosa habla de hacer el metro elevado, porque es más barato. Mientras en Santiago hablan del desmonte del sistema de buses de Transantiago, por inconveniente, aquí se hacen los planes de meter más y más buses rojos por doquier. Ante ese panorama, ¿mejor Santiago o Bogotá?



JUAN PABLO CALVÁS@Colombiascopio