Aguando la fiesta

Que el Chiribiquete sea ahora patrimonio de la humanidad es sin duda motivo para una inmensa celebración. Más de cuatro millones de hectáreas de nuestra selva amazónica quedan protegidas no solo por el Estado colombiano, sino por el planeta entero. Esta declaratoria de la Unesco debe verse como una señal sobre la importancia de la defensa de los recursos naturales, esos sí un verdadero e invaluable patrimonio que urge proteger ante el poderoso cambio climático.

Sin embargo, contrasta que lancemos voladores al aire con esta noticia cuando, hace apenas un par de semanas, el Ideam dio a conocer su más reciente informe sobre deforestación en Colombia, que es no solo lamentable sino angustiante. En el 2017 se habría alcanzado una cifra de 219.000 hectáreas deforestadas por causa de la minería ilegal, la tala de árboles sin permiso, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos. La tendencia es inquietante, pues, en comparación con el 2016, se incrementó la tala de bosques en un 23 por ciento, lo cual significa que algo estamos haciendo mal.



Por eso digo que está bien que nos alegremos y celebremos la noticia del Chiribiquete, pero, a la vez, debemos encender alarmas y preocuparnos por esas zonas, que, sin estar cobijadas por el escudo protector de las reservas naturales, hoy son objeto de los depredadores que parecen estar ganando la partida ante unas autoridades del orden nacional y local que poco han conseguido en la compleja tarea de contener la deforestación.



Expertos señalan que la mayor responsabilidad en la misión de controlar la deforestación recae sobre la Fuerza Pública, pues tanto Ejército como Policía son los que deberían contener y controlar la minería ilegal y la tala de árboles no autorizada. Pero, en la práctica, los uniformados apenas si logran hacer seguimiento de los cargamentos de madera que se movilizan por ríos y carreteras. Y mejor ni hablar de la lucha contra la quema indiscriminada de bosques; ahí la batalla está perdida. En los anaqueles de las promesas incumplidas de este gobierno quedó la idea de un cuerpo élite de la policía solo para luchar contra la deforestación. Idea importante, pero nunca llevada a cabo.



Pero, entre tanto, ¿qué hace el ministro de Agricultura para controlar la expansión de la frontera agrícola a costillas de cercenarle trozos a la selva? ¿Por qué razón el ICA no les pone coto a los ganaderos que utilizan zonas deforestadas de la Amazonia para criar sus animales? ¿Dónde están los fiscales y policías que hacen control y seguimiento de las zonas en riesgo de deforestación en la selva amazónica?



Puede ser muy olímpico echarles toda el agua sucia del problema de la deforestación únicamente a la Policía y el Ejército. La protección de las selvas y los bosques también está a cargo de otras autoridades que cuentan con armas efectivas para combatir ese terrible mal que nos está dejando sin selvas.



Ojalá el gobierno que llega se meta de lleno en la tarea y cumpla el compromiso que Colombia asumió ante el mundo hace casi tres años en París, cuando el presidente Santos aseguró que el país reduciría a cero la tasa de deforestación en el Amazonas.



A corte de hoy, Santos le falló a la Amazonia. Afortunadamente queda el Chiribiquete para sacar pecho y celebrar. Porque, si no, el saldo final en ese complejo asunto de la protección de los bosques podría concluir con los números en rojo.



#PreguntaSuelta: ¿será verdad que estamos ad portas de repetir la emergencia que resultó en la intervención de Electricaribe? ¿Será que esa intervención salió mal?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @Colombiascopio