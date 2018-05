Un país sin hipotecas

03 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Históricamente ha sido usual que cuando el sol se posa sobre las espaldas de los gobiernos surja la necesidad de hacer cortes de cuentas. De la misma manera, ha sido una coyuntura válida para poner sobre la mesa los múltiples desafíos que implica la llegada de un nuevo presidente. En ese orden de ideas, vale la pena formular el siguiente interrogante: ¿se encontrará el próximo inquilino de la Casa de Nariño con un país hipotecado como consecuencia de las vigencias futuras que a la fecha dejó comprometidas la administración Santos, puntualmente para atender asuntos relacionados con la infraestructura?

Antes de responder, no sobra dar una mirada al contexto. Según información publicada por el Ministerio de Hacienda, en la actualidad hay comprometidos cerca de 92 billones de pesos en vigencias futuras del presupuesto, de los cuales 82 billones corresponden al sector infraestructura. Eso representa ni más ni menos que el 8,5 por ciento del PIB. Y, por si fuera poco, de aquel monto, 58,6 billones estarán orientados a atender el programa 4G, lo cual equivale al 6 por ciento del PIB.



Se trata, sin duda, de cifras muy importantes. Pero no distan ellas de lo que por años han encontrado los últimos presidentes al iniciar sus mandatos. Baste decir que el próximo gobierno solo deberá ejecutar vigencias futuras cercanas al 2 por ciento de PIB.

¿Se encontrará el próximo inquilino de la Casa de Nariño con un país hipotecado como consecuencia de las vigencias futuras que a la fecha dejó comprometidas la administración Santos?

Sin embargo, en esta ocasión hay un aspecto que marca la diferencia: prácticamente la mayoría de estos compromisos futuros están explicados por proyectos de infraestructura que representan una mejora en los activos de la nación y en la competitividad de la producción local. Sin mencionar los efectos que sobre el comportamiento económico de corto y mediano plazo se generan vía formación bruta de capital derivada de la construcción y puesta en operación de las vías de cuarta generación.



Aunque la revolución de la infraestructura se refleja en mejoras sorprendentes en todos los medios de transporte y por la ejecución de programas de obra pública de gran envergadura, no cabe duda de que las vías 4G representan la apuesta más ambiciosa del sector en cerca de dos generaciones.



En un escenario de incipiente crecimiento económico, estrechez fiscal para financiar nuevas inversiones y una productividad que todavía no repunta, la nueva administración debe recibir con los brazos abiertos los compromisos presupuestales vigentes del sector transporte por varias razones: primero, las obras del programa 4G avanzan a buen ritmo, y corresponderá al gobierno entrante velar por su cabal desarrollo. Segundo, la construcción de estas vías redundará en consumo de insumos y materiales que contribuirán a la reactivación económica. Tercero, sin haber tenido que asumir el costo en tiempo del trámite presupuestal, será la nueva administración la que celebre la culminación de muchas de las obras contempladas en el programa, para así ponerlas a disposición de los usuarios.



No cabe duda de que en esta oportunidad, los compromisos presupuestales que encontrará el nuevo gobierno mejoran las perspectivas de corto plazo, al menos en el sector transporte. Si se corre con la suerte de que los principales indicadores de la economía repunten, es posible que estas inversiones sin precedentes puedan acompañarse de nuevos proyectos que consoliden la revolución en infraestructura de transporte que ya se está dando.



Así las cosas, el nuevo presidente podrá tener la tranquilidad de que las obras que necesita el país para poner su infraestructura a tono contarán con los recursos suficientes para echarlas a rodar. Y lo más importante: sin necesidad de recibir la nación hipotecada.



JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura