¡Desburocratizar la política!

15 de mayo 2017 , 02:19 a.m.

La controversia desencadenada por las maniobras fraudulentas de Odebrecht se ha convertido en inspiración de muchos para lanzar, desde diversas orillas, fórmulas orientadas a combatir la corrupción. Bien intencionadas la mayoría de esas propuestas, sin duda, pero de tajo desarticuladas y huérfanas de un órgano rector que las agrupe para ponerlas en práctica.



De allí el imperativo de poner en manos del Gobierno la responsabilidad de buscar un gran consenso nacional, en aras de aglutinar en una reforma integral las sugestiones que suenan conducentes, de cara al reto inaplazable de combatir la corrupción.

Resulta generalizada, a la luz del común de los ciudadanos, la sensación de que los partidos llevan impreso en su ADN el genoma de la burocracia. Existen razones de sobra para creerlo. La agenda particular de los congresistas muchas veces privilegia la discusión burocrática con el gobierno de turno, a fin de condicionar la votación de las leyes a la entrega de puestos, preferiblemente adornados por jugosos contratos. Ello ha relegado a un lugar subalterno los debates programáticos.



Si se quiere corregir el rumbo, solo falta observar con cuidado las democracias modernas, donde los partidos se ciñen a los parámetros de un régimen de bancadas que, entre otras cosas, despersonaliza el trámite de los recursos regionales. En Colombia, la implementación de aquel régimen podría ser más que saludable, en la medida en que los dineros destinados a las regiones no serían tramitados por un determinado congresista, sino por las bancadas partidistas, o incluso regionales. Ello, en buena hora, iría contra los intereses particulares de caciques que se valen de las partidas negociadas individualmente, para estimular convenios y contrataciones amañadas.



De igual manera, se hace necesaria la eliminación del voto preferente, mediante la adopción de las listas cerradas. Así lo han expuesto en múltiples escenarios diversos observadores. Argumentan ellos, con razón, que el sistema de listas cerradas es necesario, no solo para fortalecer el debate político por medio de las iniciativas partidistas, sino también para desincentivar el alto costo de las campañas electorales personalizadas.



Ahora bien, si se trata de buscar mecanismos para romper el vínculo perverso entre política y contratación corrupta, otro paso en la dirección correcta es el de la financiación estatal de la totalidad de las campañas a los cuerpos colegiados. En gran medida, esta herramienta desincentiva la celebración de pactos sombríos entre gamonales o financiadores inescrupulosos y gobernantes elegidos. Se vuelve imperativo, por lo demás, acabar con la figura de la circunscripción nacional para el Senado, si lo que se pretende es abaratar ostensiblemente el valor desmesurado de las campañas electorales.



Una reforma política también debería apostar, finalmente, por la reivindicación del control político de origen parlamentario. Es inconcebible que esta figura se haya convertido, en muchos casos, en un mecanismo de extorsión, en virtud del cual se exigen puestos y contratos a los ministros y funcionarios citados a los entes colegiados.



Es evidente, entonces, la necesidad apremiante de que el Gobierno eche a andar una reforma integradora que contenga estas propuestas, objeto todas ellas de un gran consenso en múltiples foros y escenarios académicos. Las cinco sugerencias aquí expuestas se articulan y complementan entre sí. Las buenas ideas que han surgido a la luz de la coyuntura generada por el escándalo de Odebrecht, mal deben quedar condenadas al olvido.



JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura