Territorios sin Dios ni ley

Los territorios desocupados por las Farc se están llenando de ‘bacrim’, Eln, Epl y disidentes de las Farc. Y el Estado, a paso de buey cansado. La frase no es de ningún uribista. Lo dice Antonio Navarro Wolff. Y agrega: Mientras más hablo con personas de las regiones, más claro tengo que hay ausencia del Estado en el territorio del posconflicto. Ojo.



Los días son cada vez más difíciles en el Guaviare. Allí regresó la guerra como en el periodo previo al cese bilateral del fuego. Allí la palabra paz para la comunidad seguirá siendo un espejismo. La frase no es de ningún pastranista. Lo dice una buena crónica de Natalia Herrera publicada en ‘El Espectador’. Y titula el diario en primera página de la edición dominical: ‘El Guaviare, bajo la ley de la selva’.

Las gentes de Riosucio, Chocó, están atrapadas y confinadas con hambre y miedo en el bajo Atrato chocoano por las confrontaciones entre guerrilla y paramilitares. Se va a completar una semana de paro. La frase no es de ningún opositor del Gobierno. Lo dice un buen informe de ‘Noticias Caracol’. Y lo complementan con imágenes alusivas a la gente del Golfo o al ‘clan del Golfo’.



Los paramilitares y el Eln se han lanzado sobre los territorios dejados por las Farc, y las rutas del Pacífico para el tráfico de toda clase de productos ilegales son ahora más atractivas y más libres. La frase no es de Alejandro Ordóñez. Lo dice León Valencia. Y confiesa en su columna: “Vine del Chocó con la amarga sensación de que se había desatado la misma tragedia silenciosa del Caribe hace 20 años: las masacres, los desplazamientos, los despojos, los secuestros, la destrucción del tejido social y un daño profundo al medio ambiente”.



No es extraño ver a mexicanos o enviados de los carteles de ese país en las selvas de Putumayo, Guaviare o Chocó, controlando la producción en los laboratorios de coca. También es común encontrarlos en zonas de acopio de droga como Catatumbo o el Pacífico. La frase no fue pronunciada en la convención del Centro Democrático. Lo dice la revista ‘Semana’. Y advierte: “Los carteles mexicanos se apoderaron del control del negocio del narcotráfico”.



El Gobierno no está ocupando el territorio en municipios que antes tenían presencia de las Farc. La frase pronunciada en un debate de control político no fue de Paloma Valencia. Lo dice Claudia López. Y remata: “De 240 municipios que dejaron las Farc, en por lo menos 86 hay presencia certificada de otro grupo armado ilegal, por ejemplo el Eln y ‘bacrim’ ”.



Podría llenar el periódico de citas, testimonios y reclamos acerca de esta nueva tragedia en las zonas de las Farc. Los hay de todos los tonos y de toda procedencia. Tanto críticas virulentas desde el antisantismo como súplicas amables desde el santismo para que el Presidente preste atención a este fenómeno criminal y sangriento que puede dar al traste con el propósito central del proceso de paz.



La lentitud de respuesta del Gobierno es escalofriante y parece entretenerse más en las arandelas del protocolo que en el fondo de los problemas, sacando 5 aclamado como anfitriones solícitos de los embajadores del Consejo de Seguridad en esa, sin duda, importante visita que deplorablemente se desaprovechó por tratar de esconderles la basura debajo del tapete.



Insisto en que al Gobierno le hace falta una gerencia eficaz del proceso, como quedó demostrado con la entrega de armas, la extensión de plazos, y las caletas. Urge una estrategia unificada, coherente, intersectorial, interinstitucional, que se comprometa a fondo con las gentes martirizadas de estas regiones y que impida que a la vuelta de unos meses estemos constatando que las zonas que controlaban las Farc siguen esclavizadas por sus herederos, sus disidentes o sus sucesores. Ojo. Así lo están advirtiendo tanto los opositores como los aliados del Gobierno. Por algo será.



JUAN LOZANO