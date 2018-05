San Trich y el episcopado

La sorpresiva habilitación de una institución religiosa para favorecer a Santrich despertó una explicable oleada de indignación nacional. He aquí una miniselección de trinos agudos.

Queridos y respetados miembros de la Iglesia fijaron su posición: “Sí. La vida es sagrada, pero me aparto de la decisión de la Conferencia Episcopal de permitir que Santrich haya salido de la cárcel a la Fundación de la Pastoral Penitenciaria”, dijo monseñor Alirio López, capellán pontificio. Y luego agregó en RCN: “Recuerdo siempre el rostro de aquel niño que se moría de cáncer, que suplicaba ver a su papá y murió sin verlo porque usted lo tenía secuestrado”. Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico, advirtió: “Con traslado de Santrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica, se crea un grave precedente jurídico y moral. Personalmente me aparto de esta decisión, que considero injustificada e inoportuna”.



Siguieron exconsejeros, exministros y exnegociadores de paz del gobierno Santos: “Grave precedente con este caso de Santrich... ¿qué van a decir las autoridades carcelarias y eclesiásticas cuando otros presos, alegando inocencia, entren también en huelga de hambre y pidan reubicación fuera de cárceles? Así no se salva la paz”, Juan Camilo Restrepo. “Si el proceso de paz depende de la libertad y no extradición de Santrich... está mal el proceso de paz con las Farc: pegado con babas. Ojalá prime la sensatez”, Francisco Lloreda.



Óscar Montes, el columnista más leído de la Costa, fue al punto: “EE. UU. no pidió en extradición a Santrich por guerrillero, sino por narco... la extradición de Santrich por ser narcotraficante no acabaría con el proceso de paz con las Farc. Todo lo contrario: lo fortalecería, porque probaría que ningún jefe de las Farc puede delinquir después de firmar la paz”.



El reconocido periodista, hoy vicepresidente de Univisión, Álvaro García trinó: “Si Simón Trinidad hace pataletas y huelga de hambre en su cárcel de EE. UU., ¿será que la Casa Blanca lo manda a un convento a ver si lo convencen de que coma alguito?”. Luego agregó: “Si guerrilleros procesados por narcotráfico van de las cárceles a los conventos, ¿se puede aprovechar para que curas pedófilos vayan de los conventos a las cárceles?”.



El famoso mánager de talentos Fernán Martínez advirtió: “A partir de ahora cualquier narcotraficante puede pedir el mismo tratamiento por el principio de igualdad de derechos consagrado en el artículo 13 de la Constitución”. Lo hizo refiriéndose a un trino de Vicky Dávila que decía: “Estado que se arrodilla ante narcotráfico naufraga. Mensaje que envía gobierno Santos con traslado de Santrich a episcopado es funesto. Una humillación a la Constitución y la ley”. Por su parte, Claudia Gurisatti expresó: “Que Santrich tenga más derechos que cualquier otro implicado en narcotráfico no tiene justificación legal”.



Y hubo campo para el sarcasmo: “No sabía que dieran episcopado por cárcel...”, Salud Hernández. “Que la Fundación Caminos de Libertad, una sede del episcopado, esté habilitada para recibir personas sindicadas de narcotráfico es una gran noticia para los socios del cartel de Sinaloa. Lo ven desde México con gran ternura”, Hassan Nassar. “—Acúsome, padre, de que yo trafico droga. —10 padrenuestros, 10 avemarías y 10 toneladas”, David Ghitis. “¿Las 10 toneladas serán resguardadas en una bóveda especial del Vaticano?”, Juan Carlos Pastrana. “El ateísmo se les acaba cuando los van a extraditar y tienen que esconderse en una iglesia”, El Más Godo.



En todo caso, que no se les olvide lo que dijo el papa Francisco en Cartagena: “Pienso en el drama lacerante de la droga con la que algunos se lucran despreciando las leyes morales y civiles... condeno con firmeza esa lacra que ha puesto fin a tantas vidas y es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos”.



JUAN LOZANO