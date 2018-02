¿Qué está en juego el 11 de marzo?

1. ¿Cuál consulta saca más votos?



Es claro que Petro ganará la consulta de la izquierda, y no es claro quién ganará la consulta de la derecha. Sin embargo, lo que constituye una gran incógnita es establecer cuál de las dos consultas obtendrá más votos totales. Aunque desde ya se anticipan intromisiones, sobre todo de antiuribistas tratando de desinflar a Duque y en menor grado de antipetristas votando por Caicedo, las dos consultas calibrarán el potencial de crecimiento de sus ganadores.

2. ¿Cuánto daño le ha hecho a Uribe la avalancha de acusaciones?



Nunca en nuestra historia un dirigente de calibre presidencial había estado sometido a más acusaciones. Sin embargo, dada la proximidad de las elecciones, esta avalancha se asume por los seguidores del expresidente como una persecución política articulada. Está por establecerse entonces el 11 de marzo no solo si fue correcto haber abierto la lista de Senado, sino, también, si estas acusaciones le espantarán los votos o si, por el contrario, le consolidarán su causa e incluso le aportarán votantes del uribismo original que, viendo atacado a Uribe, regresaron de otras toldas políticas en las que andaban de paseo.



3. ¿Lograrán las listas de Fajardo el umbral?



A pesar de que Fajardo se mantiene con una alta favorabilidad en todas las encuestas, algunos advierten el riesgo para las listas ‘verde’ y del Polo de no lograr el umbral. Yo creo que las dos listas lo alcanzarán.



Sin embargo, es cierto que los números de la lista ‘verde’ son apretados sin Claudia López –aunque Angélica Lozano es muy buena–, sin Antonio Navarro, sin Jorge Iván Ospina y con un Mockus bastante alejado de la campaña, aunque sea siempre un símbolo de la buena política. Y por las toldas del Polo, sin petristas, claristas, navarristas y sin Lucho, tampoco la tienen fácil así cuenten con la fuerza de Jorge Robledo, de Iván Cepeda, de Alexánder López y de Fecode.



4. ¿Obtendrán curules en las listas petristas de la decencia?



Petro ha demostrado que mantiene su cauda política con o sin curules de sus aliados. Toda su gran votación de Bogotá, por ejemplo, a la hora del Concejo se tradujo en la sola curul de Hollman Morris. Sin embargo, en esta elección estarán en juego su capacidad de endoso y la posibilidad de contar con una bancada relevante para los próximos cuatro años.



5. ¿Perderán los liberales, conservadores y ‘la U’ sus mayorías?



La sucesión de escándalos, peleas y deslizamientos que han afectado a los partidos liberal, conservador y ‘la U’ tendrán un impacto en su votación. ¿Qué tan grande será? He ahí la incógnita. Los tres volverán a elegir muchos parlamentarios, pero perderán un número significativo de curules, pues además dos de ellos –‘la U’ y los conservadores– están sin candidato y el otro, el liberal, está con su respetable candidato, el doctor De la Calle, bastante aporreado.



En todo caso, las mayorías del próximo cuatrienio serán muy distintas a las de los últimos ocho años.



6. ¿Logrará Vargas Lleras duplicar su fuerza parlamentaria?



Si lo logra, no cabe la menor duda de que su candidatura presidencial recibirá un empujón de gran tamaño. A estas alturas, a pesar del desgaste de la clase política, no se puede negar el crecimiento de su fuerza parlamentaria. La pregunta es hasta dónde crece y en cabeza de quiénes.



7. ¿Alterará la elección parlamentaria la carrera presidencial?



Desde luego. Aunque las elecciones parlamentaria y presidencial son muy distintas, en escenarios tan apretados para definir los cupos para segunda vuelta, las elecciones del 11 de marzo juegan un papel crucial. Es simple. Si en las encuestas de opinión los candidatos aparecen muy empatados, sus congresistas elegidos pueden hacer la diferencia, sobre todo en primera vuelta.



Tienen razón quienes dicen que esta elección presidencial es a tres vueltas. Y la primera es el 11 de marzo. Y cada voto cuenta. Ojo.



JUAN LOZANO