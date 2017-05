La criminal inasistencia alimentaria

El canalla que, pudiendo evitarlo, ponga a aguantar hambre a sus hijos menores comete el delito de inasistencia alimentaria y revela un corazón podrido al que le caben, como a todos aquellos que maltratan, violan y abusan de los niños, el repertorio de adjetivos que Paquita la del Barrio le endilgó a la rata de dos patas... animal rastrero, escoria de la vida, hiena del infierno, alimaña, maldita cucaracha que hieres y que matas.



Los del estrato seis, porque los hay en todos los estratos, pavonéandose en clubes sociales y restaurantes de lujo, saben que es poco probable que la justicia opere contra ellos, que la sociedad los censure o que sus bancos procedan a embargar sus cuentas personales o las que abren con sociedades de papel.

A la hora de estudiar el ingreso de nuevos socios, así como revisan los reportes de Datacrédito, los clubes deberían revisar el reporte de inasistencia alimentaria. Es más. Debería existir, actualizada en tiempo real, una base nacional confiable de reportes por esta causa con una regulación especial del ‘habeas data’, que sea de obligatoria consulta por entidades financieras, empleadores, empresas y gremios, con cruces en línea con los sistemas de salud y seguridad social.



Además, se les debería prohibir salir del país. En el sector público deberían perder su derecho a ser elegidos o nombrados en cualquier cargo de dirección. La tolerancia social con estos monstruos debería ser cero.



El proceso ejecutivo de alimentos debe ser reformado para lograr la persecución eficaz de bienes y debe diseñarse un modelo especial de expropiación en favor de los hijos sobre los bienes de los padres que les negaron sus alimentos. Las comisarías de familia deben recuperar su importancia y deben ser dotadas de nuevos dientes.



Y debe estudiarse una propuesta de Mónica Rodríguez –‘Día a día’ y ‘Agenda en tacones’–, madre valiente a quien le tocó a puro pulso sacar adelante a sus hijos después de acudir sin éxito a las instituciones que debían aplicar la maraña legal vigente para protegerlos.



Mónica advierte, con razón, que muchos de estos infames respiran aliviados cuando sus hijos alcanzan la mayoría de edad. Ella propone que se consagre una acción que no prescriba y cuyos titulares sean los mismos hijos, de manera que en cualquier tiempo puedan perseguir los bienes y dineros que les deben los padres que los abandonaron. Al fin de cuentas, les quedan por delante la terminación de sus estudios, sus universidades, grados y posgrados, así como la reparación de tantas secuelas que deja el abandono.



Conversé sobre la dimensión penal de la inasistencia alimentaria con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Aunque hay que construir y aplicar una agenda más amplia sobre paternidad y maternidad responsable en Colombia, creo que tiene razón cuando advierte que, en situaciones de carencia total de bienes, ahorros y rentas, meter a la cárcel al padre no resuelve la situación, sino que la agrava. Se les debe autorizar un trabajo para asegurar un ingreso que permita darles a sus hijos su alimentación. Pero es indispensable, antes de soltarlos, asegurar que el sistema permita identificar el momento en el que recobran el empleo para garantizar las transferencias adeudadas. En los demás casos no se debe permitir la excarcelación.



Hay daños irreparables. El menor que en sus primeros meses de vida no recibe la alimentación con los micronutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental cargará con efectos perpetuos. Las cicatrices en el alma por el abandono también suelen perseguir de por vida y requieren terapias muy especiales de verdad y perdón.



En todo caso, no se puede seguir tolerando esta infamia y permitiendo que sus causantes se sigan burlando de sus hijos y de la sociedad con tanta crueldad y con tanto cinismo.



JUAN LOZANO